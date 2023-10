Na Mijinoj farmi uslijedio šok kojemu se nitko nije nadao: 'Malo jače iznenađenje'

Anita Martinović najavila je pravo iznenađenje. I preostala trojica farmera, Miroslav Dekalić, Tihomir Petrović i Jožef Mastnak dobili su dovoljan broj pisama kako bi nastavili svoju ljubavnu potragu u 'Ljubav je na selu'. No Tihomir je u međuvremenu našao svoju odabranicu pa je odustao od showa. Anita je bila spremna dočekati Miroslavove djevojke, a prva joj se pridružila Perka u zanimljivoj modnoj kombinaciji. ''Željela sam ostaviti dobar dojam'', poručila je, ''Čula sam da je on miran i onda me to privuklo kod njega''.

Perka Šipura ima 41 godinu i dolazi iz Požege, no radi u Austriji kao njegovateljica. Iza nje je jedan brak iz kojeg ima 20-godišnju kćer.

''Nisam pravu ljubav iskusila, što se toga tiče, nemam sreće'', poručila je. Miroslavu stiže i 37-godišnja Siščanka Jasmina Bosančić koju je farmer Ante izbacio na prvim spojevima, a sada će u Bjelovaru pokušati pronaći svoju sreću. Jasmina je po struci administrativni tajnik, a u slobodno vrijeme bavi se pisanjem i posebno voli psihološke drame. Za sebe kaže da je vrlo skromna, jednostavna i ozbiljna.

''U životu mi fali jedino ljubav. Miroslav je izgledao skromno, vidjelo se da je vrijedan i da je jednostavan'', poručila je.

Miroslavu je pisala i 39-godišnja Dragana Krupljanić iz Zagreba, taksistica koju su gledatelji imali prilike upoznati u prošloj, 15. sezoni na farmi mladog Hrvoja. ''Privukao me njegov izgled. Ne bojim se biti na selu'', kazala je.

I na Mijinoj farmi uslijedio je šok kojemu se baš nitko nije nadao – u njegovo dvorište ušetala je nova kandidatkinja Ruža Pejić.

''Malo jače iznenađenje'', komentirao je Mijo, dok je Ruža dodala kako je smatrala da mu na imanju nedostaje još jedna prava crnka.

''Po njegovom opisu ja mislim da je on čovjek za mene i ja žena za njega'', dodala je, iznenadivši ga i činjenicom da je – bajkerica!

''Inače sam borbena žena, borim se za sve pa tako i za partnera. Spremna sam nokte čupati, perike, oči i sve živo''.

Mijo je odmah zagrlio novu gošću, a Brankica je priznala da je ljubomorna: ''Došla je kao test između mene i Mije!''

U Požegi kod Branka Jadranka je i dalje iskazivala nezadovoljstvo seoskim životom koji joj je bio – dosadan, jer ona je navikla na grad.

Branko je svoje dame postrojio i ispitao ih o dojmovima s njegove farme, a zatim je stiglo vrijeme da jednu od njih pošalje kući. Odabrao je upravo Jadranku, koja je još jednom i pred njim ponovila kako se ne osjeća da ovdje pripada. ''Bit će mi drago što je otišla, ima jako negativnu energiju'', poručila je Riva. Ivan je svojim curama pripremio još jedno adrenalinsko iznenađenje, vožnju kanuom. I dok su veslali, pojavio se još jedan kanu, u kojem se nalazila Vesna – kandidatkinja koju je tik prije odlaska na imanje izbacio Mijo, no koja je na prvom tulumu sezonu već ljubila mlađahnog Ivana.

''Ne mogu reći da mi se ne sviđa, mlad, simpatičan, zgodan. Da se malo bolje upoznamo'', poručila je, iznenadivši sve. ''Baš mi je drago'', poručio je farmer, dok je Vesna smatrala da su cure malo ljubomorne na nju. I na Stjepanovo imanje stigla je nova gošća. Sa svojom harmonikom ušetala je Ljubica, koju je na prvim spojevima izbacio Branko. ''Sviđao si mi se i pismo sam ti napisala. Anita mi je rekla da dođem kod tebe'', poručila mu je Ljubica, a Ranka, Blanka i Bahra prilično su se šokirale.

Na Pelješcu kod Ante Milena i Lena opet su zamjerile Klari što je izbjegla još jedno pripremanje večere i za to se vrijeme samo sređivala.

''U tom trenutku sam se samo htjela osjetiti seksi, da sam to ja, da imam taj centar pažnje'', poručila je Klara. A na Radinoj farmi sukob među damama. Ines je Amri zamjerila što iza sebe nije počistila kupaonicu. Iduće jutro Radoslav je svoje kandidatkinje probudio u cik zore, a onda ponovno napustio kuću, iako je obećao da će više vremena provoditi s njima. ''Od njega možeš svašta očekivati, ali ne i da će ispoštovati dogovor'', poručila je Suzana. ''Sve smo se nadale da će se promijeniti, ali opet ništa od toga'', Irena se složila.

Stiglo je vrijeme da farme Miroslav Dekalić upozna svoje dame, a podršku mu je dala Anita Martinović: ''Srce mi kuca sto na sat''.

Dragana mu se svidjela na prvu, dok ga je Perkina visina malo iznenadila: ''Nekako sam se i uplašio''. ''Mali je dosta, ne mogu se zamisliti s manjim muškarcem'', i ona je zamijetila. ''Bio je u strahu, pokisao i mislim da mu se ne sviđamo nijedna'', Dragana je komentirala.

Mijo je svoju novu kandidatkinju Ružu odmah odlučio provozati na svom motoru. ''Sad je red na nju da pokaže tko je i kakva je'', Ksenija je poručila. ''Ja od muke ne mogu gledati. Crknut ću od ljubomore dok Mijo ne dođe'', Brankica nije bila sretna.

Radine cure iznenadile su ga u njegovoj konobi i prigovorile mu da ih nije vodio na kupanje kako im je obećao, a on im je odmah zadao zadatak – pripremanje pizza.

''Riječ je riječ, a obećanje ludom radovanje'', poručila mu je Amra. A za kraj dana, i Branka je čekao iznenađenje – dolazak kandidatkinje Antonije, koju je odabrao, no koja je kasnila zbog privatnih obaveza. ''Sretan sam što je došla, očekivao sam je, super izgleda'', srdačno ju je dočekao Branko. ''Mislim da ona nije nikakva konkurencija'', Riva je poručila.

''Ako ona hoće, ja ću se boriti'', poručila je Smilja, dok je Antonija poručila da neće slušati nikakve Smiljine naredbe. A što nove dame očekuje na imanjima, gledatelji će doznati sutra od 21.15 sati na RTL-u.

