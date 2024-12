Na jedinom hitu podigao kuću, nakon trideset godina dobio i spot

Više od 30 godina nakon izvedbe na splitskim Melodijama hrvatskog Jadrana, jedna je skladba u ovo predbožićno doba dobila svoj - prvi spot. Tu večer Superfinala 16. srpnja 1993., zatvorio je Oliver Dragojević s čuvenom Cesaricom, a netom prije njega nastupio je mladi Pero Panjković s pjesmom Bijele ruže. Nakon etabliranih izvođača poput Jasne Zlokić, Meri Cetinić, Gibonnija ("Dobri judi") i energične Tereze koja je te ratne godine podigla raspoloženje s "Pjevaj, pjevaj Dalmacijo mati", Panjković je izveo himničnu melodiju koja je kasnije postala obavezan repertoar bendova po Dalmaciji.

A svom je izvođaču donijela malo više od običnog zadovoljstva... "Bio mu je to možda i jedini hit, ali na tom je hitu podigao kuću i kupio penthouse, a pjesma svih tih godina nikakav spot nije dobila", kaže nam jedan od članova Next benda, splitskog sastava koji se za kraj ove godine primio posla i zajedno s Perom Panjkovićem snimio obradu, ali i spot u šarmantnom ambijentu dalmatinske konobe... "Pjesma Bijele ruže koja je izvedena na Melodijama Jadrana nije nikad imala video uradak. Ali bez obzira na to ušla je u narod i gdje god bih se pojavio, ljudi bi je rado pjevali...", kaže Panjković i objašnjava kako je došlo do obrade, a konačni i spota...

"Moji prijatelji Ivan, Darko i Mario iz Next benda predložili su da je napravimo u novom ruhu, a usput sam htio ispuniti i želju mnogima koji su me stalno pitali postoji li spot pjesme. Sa CMC-a su me urednici u više navrata zvali i pitali imam li spot, jer su ga gledatelji tražili. Sad, evo, možemo ponuditi staru pjesmu u novom ruhu, ali mislim da ništa nije izgubila od ljepote i iskrenosti", kaže Panjković koji se prigodno prisjetio i autora: "Žao mi je samo što nema više njenog autora, Frane Šiška, koji nas je prerano napustio. Ali njegov duh, stihovi i glazba živjet će dok postoji i ova pjesma".