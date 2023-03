Mrle iz Leta 3 objavio video i pokazao kako se priprema za Euroviziju: 'Zaštitit ću vas'

Još nas malo manje od dva mjeseca dijele do Eurovizije u Liverpoolu gdje će nas predstavljati riječka skupina Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!", a ususret važnom nastupu Damir Martinović Mrle (61) i Zoran Prodanović Prlja (58) fanovima na Instagramu pokazuju kako se pripremaju. Mrle je tako na svojem Instagram profilu i onom službenom od Leta 3 objavio video na kojemu uz "Mamu ŠČ!" skače po trampolinu.

- Eurovision prep! - napisao je na engleskom Mrle. Oko glave je imao šarenu maramu, a trening je odradio u kratkoj crnoj kombinaciji. - Zaštitit ću vas snagom ljubavi - govorio je Mrle dok je vježbao. Video je oduševio pratitelje koji su mu u komentarima pisali poruke podrške i kako jedva čekaju nastup u svibnju.

Inače, "Mama ŠČ!" jučer je skočila na kladionicama te je sada na 15. mjestu, ispred Luke Ivanovića, srpskog predstavnika koju Srbiju predstavlja s pjesmom "Samo mi se spava". Prvo mjesto drži švedska predstavnica Loreen s pjesmom "Tattoo" kojoj daju 40 posto šanse za pobjedu. Loreen je inače odnijela pobjedu na Euroviziji 2012. godine s pjesmom "Euphoria". Njezino ponovno prijavljivanje izazvalo je oduševljenje diljem svijeta pa su joj mnogi predviđali ponovnu pobjedu na Euroviziji i prije nego li je pobijedila na švedskom izboru.

Dobro stanje na kladionicama, Let 3 osigurao si je i službenim spotom za pjesmu 'Mama ŠČ!', koji je premijerno predstavljen na Dnevniku HTV-a u nedjelju navečer. Iza ovog video izdanja stoji poznati hrvatski redatelj Radislav Jovanov Gonzo.

Za HTV kazali su kako su spremni. '' To je jedna pozitivna energija koju smo mi htjeli poslati - taj čarobni ŠČ koji štiti. On napravi atmosferu potpune zaštite: I will protect you with power of love. I štiti od psihopatije i sociopatije'', rekao je Damir Martinović Mrle. Najavili su kako će kostimi ostati isti, uz poruku ''manje je više''. ''Ostat će isti kostimi jer su nam jako lijepi, lijepe su te boje jer to je već postalo prepoznatljivo tako da ne bismo tu ništa mijenjali - ali napravili smo ove lijepe kostime - i to nam je naša frendica iz Sarajeva sašila, zove se Lejla Hodžić i ovim putem joj zahvaljujemo. Da cijela regija izrađuje kostime za nas, to je predivno!'', poručio je.

A Zoran Prodanović Prlja otkrio je hoće li biti etiketa na raketama. ''Ostat će rakete, a sad etikete - može nas podržati netko tko ima novca pa možemo staviti njegovu sliku na etiketu'', objasnio je, dok će grupa idućeg tjedna predstaviti traktor kojim možda ne mogu na pozornicu, ali mogu do nje. ''Ali ne ovim motornim traktorom jer to je totalno out, znači ova fosilna goriva, benzin, nafta. Bit će na struju. Ćumur ne, samo struja'', kazao je Mrle. ESC (Eurovision Song Contest) već je ranije najavio kako će službeni spot biti prikazan i na njihovom YouTube kanalu također večeras u 21 sati. Let 3 inače nastupa u polufinalnoj večeri Eurosonga u utorak, 9. svibnja u 20 sati. Drugo polufinale po rasporedu je određeno za četvrtak 11. svibnja u isto vrijeme, dok će finale biti 13. svibnja u subotu, također u 20 sati.

Ulaznice za veliko finale natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2023. u Liverpoolu u Engleskoj u svibnju rasprodane su u utorak za nešto više od 30 minuta, objavili su organizatori. Britanija je domaćin 67. natjecanja u ime Ukrajine, pobjednice natjecanja 2022., koja ne može biti domaćin zbog tamošnjeg sukoba. Europska radiodifuzna unija zatražila je od Britanije, koja je bila drugoplasirana 2022., da se uključi. Ulaznice za veliko finale stajale su između 192-456 dolara, dok su ulaznice za dva polufinala imale cijenu od 107 do 347 dolara.

