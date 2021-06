Mnogi tvrde da sudjeluje u zlostavljanju! Oglasila se sestra Britney Spears: Ova situacija ne utječe na mene

Sestra pjevačice Britney Spears, Jamie Lynn oglasila se oko situacije sa skrbništvom, prvi put nakon što su je obožavatelji optužili da je od svega profitirala.

Naime, Britney je na sudu prošli tjedan kazala kako želi tužiti svoju obitelj, a fanovi su sigurni da je jedna od članica koja je kriva za sve što se pjevačici događa i Jamie Lynn. Ona se proslavila ulogom u dječjoj seriji Zoey 101 na Nickelodeonu, no njezina karijera trajala je kratko jer je već sa 17 godina zatrudnjela i postala majka. Nakon toga se rijetko čulo za bilo kakav njezin poslovni uspjeh.

Ova 30-godišnjakinja ipak je odlučila pružiti podršku sestri javno - nakon prozivki da lagodno živi od sestrinog bogatstva koje se procjenjuje na 60 milijuna dolara. Kazala je kako želi da Britney bude sretna te da će je uvijek podržavati.

Dodala je i da se distancirala od sudjelovanja u njezinim poslovnim pothvatima, te da je njihov odnos samo sestrinski.

- Plaćam sama svoje račune od 10. godine. Nije da dugujem neko objašnjenje javnosti, jer Britney zna da ju volim i podržavam. Ja nisam moja obitelj. Ja sam svoja osoba i govorim samo za sebe - izjavila je Jamie u videu.

Čini se da to baš nije točno, jer Jamie je prošle godine postavljena kao šefica zaklade SJB, koju je osnovala Britney još 2004. godine kako bi zaštitila nasljedstvo svojih sinova - Seana Prestona i Jaydena Jamesa.

Fanovi smatraju da je Jamie, koja se do sada nije oglašavala, to činila zbog toga što i ona sudjeluje u zlostavljanju sestre.

Ona kaže, da je čekala da Britney sama progovori o svojoj situaciji.

- Nisam nikada pričala o ovome jer sam smatrala da moja sestra to mora napraviti sama. Nije me briga ako Britney želi pobjeći u šumu i imati milijardu djece, pa se nakon toga vratiti i dominirati svijetom. Ja od toga nemam nikakve koristi. Ova situacija ne utječe na mene u niti jednom smislu jer samo želim da moja sestra bude sretna - kazala je Jamie Lynn i naglasila da je jako ponosna na sestru.

Podsjetimo, nema osobe na svijetu koja je ostala ravnodušna na svjedočenje na sudu pjevačice Britney Spears. Pjevačica je prvi put javno progovorila o situaciji sa skrbništvom koju nad njom ima menadžment, njezin otac Jamie, a čini se, i cijela obitelj Spears. Jedna od izjava koja je mnoge pogodila je da je Britney zbog skrbništva prisiljena imati spiralu, koju ne smije izvaditi bez njihovog odobrenja i ne smije imati djecu iako to žarko želi, kao i brak.

