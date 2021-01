Mnoge iznenadila posljednja objava Maje Šuput: Otkrila je tajnu o novom poslovnom pothvatu

Iako je u Hrvatskoj na snazi lockdown kao mjera suzbijanja koronavirusa, nekima ne predstavlja problem uz određene ispunjene uvjete otputovati na željenu destinaciju izvan Lijepe naše, pa čak i kontinenta.

Na isto se odlučila i pjevačica Maja Šuput, koja je pratiteljima otkrila kako je početkom prosinca sa suprugom Nenadom Tatarinom otputovala u Dubai. Maja je na odmoru za društvene mreže spremno pozirala u badićima svih oblika i dezena, a mnoge je iznenadila njezina posljednja objava.

- I dalje su mi kupaći kostimi opsesija. Psst. Otkrit ću vam malu tajnu - napisala je Maja i dodala kako ovog ljeta stiže i njezina kolekcija kupaćih kostima.

Foto: Instagram

Inače, pjevačica je prije nekoliko dana podijelila fotografiju iz Firenze, koja je gotovo prazan zbog strogih epidemioloških mjera uvedenih zbog velikog broj zaraženih i umrlih koje je Italija pretrpjela u pandemiji. Pjevačica će uskoro postati majka malenog dječaka.

- Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je nedavno Maja.