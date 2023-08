Mladi influencer poginuo u bizarnoj prometnoj nesreći samo nekoliko tjedana prije vjenčanja

Turski influencer i biker Burak Can Tas (23) preminuo je nakon bizarne nesreće u gradu Adani, nakon što je vozeći motor udario psa. Tas je prevezen u bolnicu, no nažalost nije mu bilo pomoći.

Birak se za nekoliko tjedana trebao vjenčati s bikericom kolegicom Yaren Karom nakon što je par objavio zaruke 3. srpnja. Prije nekoliko dana na Instagramu joj je objavio i emotivnu posvetu u kojoj je pisalo: "Spreman sam putovati s tobom do kraja života."

Tasa je na Instagramu pratilo 137 tisuća ljudi, a ranije je ispričao kako mu je romansa promijenila život. U dirljivoj objavi svojoj zaručnici napisao je: "Godina 2022. orkestrirala je svoje posljednje iznenađenje, dovodeći me do tebe. Do sada nisam razumio pojam ljubavi ili biti voljen. To sam naučio od tebe, ljubavi moja. Zahvalan sam što neprestano hraniš svoju unutarnju dobrotu i što te nikad nisam pustio. Spreman sam putovati s tobom do kraja života."

Njegova zaručnica Yaren Karra podijelila je srceparajuću objavu na Instagramu u kojoj se vidi kako se njih dvoje maze prije njegove smrti. Uz to je napisala: "Zahvalna sam za svaki dan koji provodim s tobom, ljubavi moja. Moja jedina ljubav koja će mi jako nedostajati. Neka te Bog ugosti u najljepšem kutku Dženneta. Mnogo te volim životni druže."

Tas je bio entuzijastični motociklist i često je dijelio svoje motociklističke podvige sa svojim sljedbenicima. Pokopan je na groblju Buruk krajem prošlog tjedna, dok policija nastavlja istragu o tragediji. Nakon njegove smrti uslijedile su i emotivne poruke njegovih pratitelja.

Jedan je obožavatelj komentirao: "Bio je briljantan mladić, neka njegovo mjesto bude raj.", "Počivaj u miru, čovjek s prekrasnim osmijehom, čovjek velikog srca", poručio je njegov obožavatelj.

"Neka Bog oprosti tvoje nedostatke. Neka Bog počiva u miru tvoje duše. Nikada neće biti drugog poput tebe. Neka Bog podari strpljenja svim njegovim voljenima, posebno Yaren.", bio je jedan od komentara.

