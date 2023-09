Mladi cresko-riječki trio u lipnju je objavio pjesmu 'Jedra', a publika ju je odlično prihvatila

Trio Luna Mea digao je svoja jedra i krenuo na plovidbu. Naime, cresko-riječka grupa u lipnju je objavila svoju najnoviju pjesmu imena "Jedra", a prije toga su objavili i EP album. "Jedra" govore o izlazu iz zone komfora, otpuštanju svega nepotrebnog i pronalaženju unutarnjih resursa, a članovi benda opisuju je kao optimističnu pjesmu, ali i dovoljno metaforičnu da je svatko može doživjeti kako želi. Lunu Meu čine Tihana Šmit i Martin Peica te Matija Jakić koji se naknadno priključio bendu.

- Mogli bismo reći da "Jedra" otvaraju jednu novu stranicu suradnje i mijenjaju štošta jer smo postali trio, a i Matija je inače skiper na jedrilici pa je ta simbolika tim jača - kažu iz benda te otkrivaju da su na pjesmi, kao i na svima do sad, surađivali s Matejem Zecom iz Leta 3. Evo što članovi benda kažu i o reakciji publike na "Jedra".

- S obzirom na to da sviramo neku vrstu elektronske glazbe pod velikim utjecajem rocka, da smo u srednjim godinama pa su i pjesme vjerojatno bliže našoj generaciji i da nemamo niti jedan glazbeni spot mogli bismo reći da je ok. Vjerojatno je s obzirom na sve to potrebno i neko vrijeme da se dođe do više slušatelja.

Luna Mea do sada je objavila i EP album koji je, kako kažu, "šarolik".

- EP sadrži pjesme sasvim različitih naboja pa tako uz "Do tebe" i "Lutamo" možete zaplesati, a uz "Igru" i "Dah" meditirati. Pjesma "Do tebe" je naš prvi singl i otvara EP. Snimana je u studiju Pehlin. Prvi mix radio je norveški producent Bjarte Hoff Ludvigsen. Htjeli smo dobiti taj sjeverni "touch" pošto je Bjarte producirao bendove poput Röyksopp. U to vrijeme krećemo snimati u studio G.I.S i tako produkciju prepuštamo Mateju Zecu koji je na većini pjesama odsvirao i gitare. EP završava pjesmom "Dah" gdje je ideja bila "slomiti" harmoniju nečim što odskače od standarda, a to je savršen ritam. Jednom riječju, pjesma govori o prolaznosti, što danas nije aktualna tema, a završava kritikom savršenosti na naš način - opisuju album. No, bend ne staje nakon objavljivanja albuma nego radi dalje, na novom albumu koji bi trebao izaći do kraja godine. Osim toga, u planu imaju i nastupe te se nadaju nekom zimskom koncertu.

Tihana i Martin glazbom su se krenuli baviti i prije Lune Mee, a oboje su imali svoje bendove. Tihana je glazbeni teoretičar, Matija ima temelje u metalu, a Martin u alternativnom rocku.

- Iako se dugo bavimo glazbom, ovo nam je do sada najozbiljniji projekt - kažu te otkrivaju kako je nastala Luna.

- Martin je kao autor tada iza sebe već imao snimke s drugim bendovima, ali i nove ideje koje su se Tihani dopale. Tako je počelo - kažu te dodaju kako je bend dobio ime:

- Kad smo se birajući naziv dotakli 'lune', nije nas puštala. Dodali smo 'mea' da je učinimo svojom - kaže bend koji žanrovski spada u electro pop indie, ali ističu da im je važnije da su prepoznatljivi nego pripadanje pravcu. Dodaju i da nisu razmišljali o inozemnoj karijeri, ali i da bi ih u budućnosti mogli čuti na engleskom jeziku.

