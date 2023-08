Mlada pjevačica pjeva od osnovne škole, a sada se školuje u Milanu i sanja o duetu s Vannom

Pjevačica Erika Rerečić sredinom je lipnja objavila svoj novi singl "Tu u meni još te ima", a predstavila se kao Erika R. Kako kaže, njezina nova pjesma je tužne ljubavne tematike i pogađa ravno u srce, a govori o osjećajima i sjećanjima koji ostaju dugo nakon završetka veze. Pjesma puna boli i nostalgije podsjeća na one trenutke kad je ljubav iskliznula kroz prste.

Za pjesmu su zaslužni autori Alen Orlić i Martin Žunec. Orlić je pisao tekst pjesme, a Žunec glazbu i aranžman. Njezin videospot radio je Matej Đuzel, a montažu je radila sama. Reakcije na pjesmu su pozitivne.

- Primila sam mnogo pozitivnih komentara za pjesmu te sam svakako zadovoljna rezultatom i spremna na nove izazove - kaže Erika.

Iza sebe ima već jedan singl. Radi se o pjesmi "Va postolama belim" koja je napisana na čakavskom narječju, a otkrila nam je i kako se odlučila na ovaj potez.

- Prvi singl, koji je također nastao u suradnji s Martinom Žunecom, prvo je bio zamišljen za Melodije Istre i Kvarnera. Na taj smo način nekako i započeli suradnju, no planovi su se na kraju izmijenili - priča te dodaje da joj je drago da je prva pjesma na čakavštini jer joj to nekako daje veću sentimentalnu vrijednost s obzirom na to da je ona iz Pule. Otkriva i kako već planira novu pjesmu.

- Voljela bih i dalje surađivati s Alenom Orlićem i Martinom Žunecom. Novi je singl već u planu, no nisam još sigurna kada će biti objavljen jer se još uvijek radi na njemu. Velika mi je želja objaviti album, međutim za to se moram još strpjeti jer ima tu mnogo posla - kaže. Otkriva i gdje i kako je se može čuti.

- Zasad većinom snimam covere pjesama i objavljujem ih na svom YouTube kanalu i nisam nažalost toliko koncertno aktivna, ali uskoro planiram početi sa svirkama uživo i jako se radujem tomu - ističe mlada pjevačica koja je počela pjevati kao članica zbora u osnovnoj školi, a sada glas školuje u Italiji, u Milanu. Od malih nogu bila je okružena glazbom, a da je sve počelo s gitarom koju danas povremeno svira za svoju dušu.

- Pridružila sam se zboru u osnovnoj školi gdje sam ubrzo zavoljela pjevanje i shvatila da je glazba dio mene i da sam tu svoja. Tada sam krenula na satove solo pjevanja te nastavila u tom smjeru. S obzirom na to da nisam išla u glazbenu školu odmalena, sada pohađam cjelokupan program glazbene škole u Milanu - objašnjava glazbenica koja kao svoje pjevačke uzore ističe Christinu Aguileru, Whitney Huston, Arethu Franklin, Adele i Aliciju Keys.

S obzirom na to da se trenutno školuje vani, razmišlja li Erika o inozemnoj karijeri?

- Svakako je to jedan od mojih snova, ali smatram da je najbolje krenuti od doma - kaže Erika koja sanja o duetu s Vannom, ali i s Frankom Batelić i Dinom Jelusićem.

Svoje slobodno vrijeme, osim uz glazbu, voli provesti i u društvu prijatelja te plešući.

- Nekako uvijek pokušam što je bolje prilagoditi svoje obaveze sa svojim slobodnim vremenom, no katkada je to svakako izazov - kaže mlada pjevačica.

