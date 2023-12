Mlada hostesa, droga i 19 sati ispitivanja na policiji: Nevjerojatna priča o glumcu (48) koji je pronađen mrtav

Južnokorejski glumac Lee Sun-kyun (48), najpoznatiji po ulozi u Oscarom nagrađenom filmu Parazit, pronađen je mrtav, javljaju strani mediji. Policija zasad ne otkriva detalje, no prema prvim informacijama vjeruje se da je 48-godišnji glumac pronađen bez svijesti u automobilu u parku u središtu Seula u srijedu.

Policija je primila prijavu da je otišao od kuće nakon što je napisao poruku,objavila je novinska agencija Yonhap. Bio je oženjen i imao je dva sina. Vlasti su pronašle Leeja u potrazi pokrenutoj zbog prijave da je nestao, rekao je Reutersu vatrogasni dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od listopada je bio pod istragom zbog navodne uporabe droga. Naime, uhvaćen je kako s hostesom u jednom baru uzima drogu. Glumac je priznao da je uzeo što mu je hostesa dala, ali je tvrdio da nije znao kako je riječ o zabranjenoj supstanci. Četrdesetosmogodišnji Lee tri puta se suočio s policijskim ispitivanjem zbog optužbi za ilegalnu upotrebu droga u jeku vladinih mjera za suzbijanje droge, a jedno je ispitivanje trajalo 19 sati tijekom vikenda.

Kršenje oštrih južnokorejskih zakona o drogama može značiti do šest mjeseci zatvora, ili do 14 godina za ponovljene prijestupnike i dilere.

VEZANI ČLANCI:

Lee Sun-kyun rođen je 1975. godine u Seoulu. Dramsku umjetnost studirao je na Korea National University of Arts. U svijet filma probio se dramom 'White Tower', no mnogima je možda poznatiji po ulozi u seriji 'Coffee Prince' koja je i u Hrvatskoj dostupna na streaming platformi Netflix. Glumac je popularnost postigao i glumom u seriji 'Pasta', romantičnoj komediji, koja ima 20 epizoda i također je dostupna na streaming platformi Netflix.

Koliko su ga redatelji voljeli jasno je i po tome što je glumio u filmovima kao što su 'Helpless', 'All About My Wife', 'Night and Day', 'Oki's Movie', 'Nobody's Daughter Haewon' te 'A Hard Day'.

Zbog dubokog glasa, njegovi korejski fanovi prozvali su ga 'The Voice', a osim u serijama i filmovima, glumio je i u hvaljenim kazališnim predstavama.

Lee je od 2009. godine bio u braku s glumicom Jeon Hye-jin s kojom je dobio dva sina. Glumica je nestanak supruga prijavila policiji u srijedu. Glumački par bio je cijenjen u južnoj Koreji, a Lee je priznao da se prvi zaljubio u suprugu kada ju je vidio kako glumi u filmu 'A Killing Story'. Nakon toga je tražio druge njene filmove i kao vjerni obožavatelj je posjećivao sve njene nastupe. njegov prijatelj više nije mogao to trpjeti, pa je dogovorio sastanak između njih. Već 15 minuta nakon toga, Lee je dobio poslovnu ponudu zbog koje je trebao prekinuti druženje, zbog čega je morao zamoliti njen kontakt kako bi se nastavili viđati i tako je počela njihova ljubavna priča.

No, nije sve išlo glatko, jer glumac se u početku nije htio skrasiti s Jeon. Šest godina veze je prošlo, no on nije da se baš s njom želi vjenčati i zasnovati obitelj. Postao je depresivan i počeo je piti alkohol, zbog čega ga je glumica na kraju i napustila. Ipak, nije mogao živjeti bez nje, pa ju je nakon toga ubrzo zaprosio.

Nekoliko dana prije smrti, glumac je bio pod istragom zbog zlouporabe droga. Policija ga je tri puta ispitivala, a ovog vikenda ispitivanje je trajalo čak 19 sati. Slučaj je izazvao medijsku histeriju, a čim se saznalo da se sumnja da Lee konzumira drogu, svi su mu počeli otkazivati suradnju. Policija je tvrdila da je glumac konzumirao marihuanu i ketamin, a on se branio da mu je jedna hostesa to podmetnula u kafiću u Gangamu. Kako je tvrdio, mislio je da je riječ o tabletama za spavanje, dok je ona rekla da je droga konzumirana u njenom domu.

Lee je cijelo vrijeme pokušavao dokazati da je nevin, te da nije znao da je bila riječ o drogi i da mu je sve podmetnula hostesa koja mu je uzimala novac ucjenama.

- Ispričavam se svima, ali moram reći da se radi o klasičnoj ucjeni. Nisam imao pojma da mi je dala ilegalne droge - rekao je.