Mišo Kovač ima svog dvojnika i iz Zagreba je: Uočavate li sličnost?

Tribunjska manifestacija Look Like Mišo Kovač sinoć je zaživila i debitirala u vodstvu Roberta Knjaza i imitatora Zvonka Hrabara. Njihov zadatak bio je odabrati pobjednika prve manifestacije Look Like Mišo Kovač, natjecanje dvojnika legendarnog pjevača.

Nije to bio nimalo lak zadatak, ali odluka je pala na Zagrepčanina Dalibora Talajića. Po mišljenju četveročlanog žirija i voditelja, imao je najviše sličnosti s legendom, a tu su mu pomogli i duga kosa, naočale, neizostavani brkovi te znakovita animacija publike u stilu Miše Kovača.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Pobjednik je osvojio dvije ulaznice za Mišin koncert u listopadu u zagrebačkoj Areni, te novčanu naknadu od 1000 kuna. Kao kriterij pobjede razmatrali su se reakcija publike, jačina pljeska, bol u ušima i znanje kandidata o Mišinoj biografiji.

Podsjetimo, sredinom srpnja Mišo Kovač proslavio je 78. rođendan u toplicama, a 10 dana uoči rođendana bio je na Splitskom festivalu gdje je jedna večer bila posvećena njemu i njegovim hitovima.

Od dolaska u pratnji supruge Lidije kojeg su kolege i Splićani na Prokurativama pozdravili kao cara, do odlaska, nebrojeno je dirljivih trenutaka. Najupečatljiviji je svakako bio nastup njegove kćeri Ivane koja je otpjevala skladbu "Noćas ćemo zemlji ko materi reći", a potom krenula prema ocu koji je sjedio u prvom redu.

- Fala ti ćaća na svemu, kazala je Ivana, a onda su se plačući dugo grlili...

Publika je gotovo zanijemila, a potom po tko zna koji put na Prokurativama počela skandirati "Mišo, Mišo..." Njegove pjesme izvodili su Klapa More iz Šibenika, Branko Medak, Alen Nižetić, Petar Dragojević, Mjesni odbor, Klapa Sv. Juraj HRM, Đorđi Peruzović, Mia Dimšić, Vlado Kalember, Klapa Rišpet, Giuliano, Jole, Goran Karan, Dražen Zečić i Mladen Grdović.

Hrvatska diskografska udruga dodijelila mu je posebnu plaketu za 20 milijuna prodanih nosača zvuka, a direktor Festivala Tomo Mrduljaš uručio mu je posebnu nagradu ‘Bijeli galeb’. Na pozornicu se popeo splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara i srčano Mišu izljubio.