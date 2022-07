Miša Grof u medijima u Srbiji: O ovome šutim godinama, ali Nikolina je inscenirala pljačku

Srpski antikvar Vitor Ristović poznatiji kao Miša Grof nastavlja svoju misiju napada na snahu Nikolinu putem medija u Srbiji. Koristi svaku priliku kako bi u medijima ocrnio suprugu svog pokojnog sina Vidoja i stalno ističe kako nju zanima samo novac i imovina, a medijima u Srbiji počeo je otkrivati i intimne detalje o Nikolini i Vidoju i prema njegovim tvrdnjama Vidoje u Zagrebu nije spavao kod Nikoline u stanu već bi odsjeo u hotelu, a tvrdi da je u posjedu dnevnika koje je pisao njegov sin i kako je uvidom u napisano saznao puno informacija o svojoj snahi, ali dio tih informacija gotovo svakodnevno dijeli s javnosti.

- Meni je to strašno, muž joj se još nije ni ohladio, a ona priča da je to bila velika ljubav. On je jadan morao ispunjavati sve njene želje, luda žena, luda skroz, nema tu što. To što priča da bi se moj sin mene stidio da vidi što radim, lupa gluposti, ima sreće da je nisam udavio - rekao je Miša Grof u intervju koji je dao za Kurir. Kazao je i kako je iz dnevnika saznao da mu je sin Vidoje redovito uplaćivao novac Nikolininoj kćeri iz prijašnje veze.

- Iz dnevnika sam saznao da je moj Vidoje svakog mjeseca morao slati njenoj kćeri i nekom njenom dečku iz Edinburga određenu svotu novca. Postoje sve uplatnice na Hanu Leonardo. Možeš misliti, da nisu oni potomci Leonarda da Vincija?! Ma on ih je sve financirao. U dnevnicima ima materijala da ti se zavrti u glavi. Ja sam ih sklonio kod jedne osobe od povjerenja jer ih je Nikolina više puta tražila, čak je išla i u policiju zbog dnevnika i telefona - tvrdi Miša Grof te iznosi još jednu optužbu na račun svoje snahe i kaže kako je pljačka koja se prije dvije godine dogodila u Kaštelima u kuću u kojoj su Ristovići ljetovali, bila izvedena u režiji njegove snahe.

- Evo otkrit ću vam nešto o čemu šutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dvije godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a poslije su samo stizale potvrde. Kada su se vratili s tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i stavljala novac sa strane po hrvatskim bankama i računima - optužuje Miša Grof Nikolinu u svom novom medijskom istupu u intervju za Kurir.

