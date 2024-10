Mirčeta, kao iskusni gitarist, koristi instrument na mnoge načine, samo ne predvidljiv

ERIN FOSTER

Bogatu nasljednicu prijateljice su ismijavale jer ne može naći dečka, a zbog muža je promijenila vjeru

Riječ je o Erin Foster (42), reality zvijezdi, poduzetnici i jednoj od voditeljica i pokretačica podcasta The World's First Podcast koji, kao i u seriji, radi sa svojom sestrom Sarom (43). Erin nije bila potpuni anonimus u Hollywoodu do ovog projekta, štoviše nije bila ni anonimus na losanđeleskoj javnoj sceni.