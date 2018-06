Mira Furlan: 'Kim Kardashian idealna je umjetnica našeg doba'

Jedna od najboljih glumica bivše države Mira Furlan od 1990. živi i radi u SAD-u, gdje je ostvarila nekoliko zapaženih uloga, a posebno se pamte one u serijama "Babylon 5" i "Lost". Zagrebačka glumica u Los Angelesu predaje na Odsjeku “Liberal art and science” vrlo cijenjene njujorške Akademije za film. Furlan kaže da je rad sa studentima za nju vrlo inspirativan jer predaje mladim ljudima koji su u Los Angeles stigli iz različitih dijelova svijeta, piše Azra.

– Ovo je vrijeme loše za umjetnost i umjetnike, osim ako im kojim slučajem ne pođe za rukom da dođu do mnogo novca. Možda je upravo to najgora situacija za umjetnike. Pada mi na pamet Kanye West i njegovo neshvatljivo skretanje udesno. Kim Kardashian idealna je umjetnica novog vremena. Ona je žena koja je izmislila selfie. Knjiga njenih selfieja zaradila je milijune. Nije li to vrhunac umjetnosti? – zapitala se Furlan.

O tehnološkoj revoluciji koju živimo i novim modelima komunikacije među ljudima koju ona propisuje Furlan kaže da je sociološki proces s kojim treba biti veoma oprezan.

– Ideja da nam je svaka informacija dostupna predstavlja fantastičan privilegij. S druge strane, mislim da je tehnologija bez etike golema opasnost za naš svijet. Bez Facebooka možda ne bi bilo Trumpa. Anonimnost na socijalnim medijima pruža raznim opasnim tipovima platformu za širenje laži i za govor mržnje – kazala je Furlan uz opasku da živimo u jako opasnim vremenima.