Minea osvanula u nikad vitkijem izdanju! Pratitelji oduševljeni: Opa!! Najljepša si!

Renata Končić Minea (43) pjevačica je i televizijska voditeljica koja gotovo nema mrlje u karijeri, a publika ju godinama voli u obje uloge. Njezini hitovi iz devedesetih još su uvijek popularni i među mlađim generacijama, a mnogi će reći i kako se sjajno snašla i pred televizijskim kamerama. No, poput većine žena, i zgodna je Zagrepčanka nekoliko puta priznala kako voli fino pojesti, no nažalost ne spada među one ljudi koji nikada nemaju problema s višom kilograma.

Priznala je i da naporno vježba i nastoji ostati u dobroj formi, a redovito dobiva i pohvale na račun izgleda, no nedavno je objavila fotografiju na kojoj doista ima manekensku liniju.

U crnom kostimu utegnutom širokim trendi pojasom, izmamila je brojne komplimente pratitelja na Instagramu koji su joj uputili divne riječi poput: Najljepša! Opaa! Prekrasno izdanje! Divno izgledaš!

Nedavno je Minea u intervjuu za Večernji priznala i kako održava liniju:

-Poznata sam kao osoba koja je veliki gurman, koja jako voli kuhati i koja cijeli svoj život vodi bitku s kilogramima. S vremenom sam prihvatila svoje tijelo takvo kakvo jest. Zadnjih godina znam što smijem jesti, a što ne. Nema nekih konkretnih dijeta, ali trudim se jesti zdravo. Uz to idem i na vježbanje tri puta tjedno otkako su se otvorile teretane. Prije toga išla sam tri puta tjedno na Jarun i kombinirala brzo hodanje s trčanjem. To me spašavalo u pandemiji, pronašla sam svoj ispušni ventil. Kad se opustim s prehranom i tjelovježbom, to se na meni odmah vidi, ali ima mjeseci u godini kad si dam oduška.

Ipak, čini se kako su ju prvi topli dani, poput većine žena, ipak nagnali na dijetu pa si tijekom blagdana može priuštiti i malo "gurmanskih grijeha".

Jasmila Žbanić u utrci za Oscara!