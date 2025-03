Miloš otkrio detalje odnosa s Maidom: 'Moramo vidjeti što se događa'

'Gospodin Savršeni' Miloš na kraju je odabrao Maidu, djevojku s kojom je kliknuo na prvu. Iako je njihov odnos imao uspone i padove, oboje su shvatili kako je njihova energija fenomenalna. U podcastu portala 24ur, 'Popkast', otkrio je pojedinosti o svome odnosu s Maidom.

"Dao sam bijelu ružu Maidi. Vodio sam se instinktom. Primijetio sam njezino ponašanje, kako je reagirala tijekom razgovora koji su se događali oko nas i meni je nešto reklo da je ona na mjestu. Imao sam inerciju k njoj. Nakon tog spoja išli smo igrati košarku, a kasnije na piće i onda sam nekako kroz tu energiju shvatio da je zanimljiva. Već nakon prvog spoja sam imao odličan vibe s njom i nekako je to sve kliknulo da sam imao dojam da je to to. Ništa mi nije zasmetalo, sve je to teklo samo od sebe. Djelovalo je kao da se poznajemo sto godina. Sve je bilo lagano, bez pritiska, neprijatne tišine...samo je teklo", otkrio je Miloš.

Jaku povezanost imao je i s Barbarom. "Barbara se dogodila neočekivano. Odmah sam je primijetio, ali je ona bila dosta stidljiva. Kasnije sam shvatio da joj se sviđam kroz neke korake koje je napravila, primjerice poklone iznenađenja, pismo...to je napravila i potrudila se oko mene. Nekako se probijala gore, to se mijenjalo i smanjivalo. Kroz svaki sljedeći dan ti se mijenjaju odnosi. Meni je Majdi bila zacrtana iako smo imali oscilacije te je konstantno bila gore", rekao je. Otkrio je u kakvom je odnosu danas s Maidom.

"Bilo je jako konfuzno kada se sve to završilo. Nismo znali što se treba događati dalje. Imali smo komunikaciju pa smo se nakon nekog vremena udaljili i ostalo je sve na nekom konfuznom zarezu. Sad kad je završilo emitiranje, moramo obaviti razgovor da vidimo što se zaista događa", rekao je Miloš.

Podsjetimo, Miloš je na posljednjoj ceremoniji ruža u showu Gospodin Savršeni bio emotivan prilikom odabira. "Na prvi klik i prvi razgovor smo se pronašli, moja duša se prepoznala u tvojoj... Od tog trenutka ja sam imao samo jako lijep osjećaj... Uvijek sam tražio taj tvoj pogled koji je prelijep. Volio bih da ovaj otok ti i ja napustimo kao par! Želim te pitati posljednji put – uzimaš li ovu ružu?“ Maida nije mogla sakriti osmijeh i sreću te je, uz prihvaćenu ružu, poljubila Miloša. „Hvala ti za svaki trenutak koji si proveo sa mnom, hvala ti što si kad god sam se osjećala nesigurnom, da si me uspio u tri sekunde pogleda vratiti u moje prvobitno stanje... I što me tako dobro balansiraš, i činiš boljom verzijom mene. Hvala što si me izabrao“, kazala mu je, „Jedan od najljepših trenutaka u mom životu.“

