Milko otkrio da je lagao na posljednjem okupljanju: 'To sam malo izmislio radi dobrog showa'

Jubilarna 15. sezona showa 'Ljubav je na selu' je završila s emitiranjem, a na završnom okupljanju saznalo se tko je u kakvim odnosima s kim. Farmer Milko nakon završetka showa otkrio je kakvo je stanje kod njega. Naime, Milko je rekao da nakon romanse koja se dogodilo tijekom snimanja, njegov i Jasnin odnos nije uspio, a otkrio je i da je o jednoj stvari lagao. Naime, tijekom razgovara s voditeljicom Anitom Martinović otkrio je kako se pomirio s bivšom suprugom no sada je kazao da to nije točno.

- Ja sam sa svojom bivšom ženom ostao u dobrim odnosima, ali nije mi se javila, to sam malo izmislio radi dobrog showa – rekao je za RTL.hr. Dodao je i da se više ne čuje s kandidatkinjama koje su bile kod njega na farmi.

- Ne čujemo se, niti one meni šalju poruke, niti ja njima, ali ostali smo u dobrim odnosima. Kada bi se negdje sreli, vrlo rado bih sve tri počastio pićem – rekao je. Osvrnuo se i na svoj odnos s Jasnom.

- Ne čujemo se otkad je show završio. Sve što se dogodilo između nas dvoje ostat će mi u lijepom sjećanju. Ona sada ima svoje obaveze, ja svoje i svatko je otišao na svoju stranu.

Inače, Milko i Jasna od početka emitiranja showa su bili izrazito bliski te je njihov odnos obećavao, a nakon showa se to, očito, promijenilo. Od ovogodišnjih kandidata samo je jedan par uspio, a to su Dragoljub i Ljiljana.

- Naša veza traje, kao što smo i planirali, ide polako, sigurno, nikuda nam se ne žuri. Iz prijateljstva je preraslo u vezu. Viđamo se kad god možemo. Ne živimo zajedno, imamo neke planove povodom toga, planiramo nešto za budućnost. Još nam se trebaju posložiti kockice - rekla je Ljiljana za RTL.hr neko vrijeme nakon završetka snimanja showa te dodala:

- Vrlo često smo zajedno. Kad god mogu, spojim neke dane. On je u Čehovcu, a ja u Zagrebu. Za blagdane smo uvijek zajedno. Otprilike je to to. Ne znam iskreno gdje ćemo živjeti ako se na to odlučimo, imamo više varijanti, sad što se dogoditi, ne znam. Inače jesam iz Zagreba, međutim, rekla sam da mi nekako Zagreb više ne odgovara. Dok je čovjek mlađi onda da, ali sada mi je previše stresa. Volim otići na selo. Tamo sam u miru... - rekla je te dodala kako nije sigurna je li Dragoljub njezina srodna duša, ali je vrlo blizu tome.

- On razumije kada sam ljuta, samo me pogleda, blago se nasmiješi i u meni probudi mirnoću. Imam osjećaj kao da se znamo 20 godina. Odličan je muškarac. Jako je pedantan. Uvijek je sve pospremljeno. Ne povisuje ton, sve progovara iz mirnoće - objasnila je Ljiljana.

