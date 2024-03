Milanovićev soundtrack: Ovo su sve pjesme koje je predsjednik citirao u govorima

Nije tajna kako su konferencije za novinare predsjednika Zorana Milanovića postale poput pravih stand-up comedy nastupa, u kojima predsjednik kao iz rukava izbacuje šale i pošalice, ali i reference iz pop kulture. Na gotovo svakom svom medijskom istupu Milanović je citirao neku poznatu domaću ili stranu pjesmu, a sad ih već ima toliko da bi se od njih mogao složiti i cijeli album. Ako vas zanima glazbeni ukus predsjednika Zorana Milanovića, donosimo linkove na sve pjesme i albume koje je dosad citirao.

Na svojoj inauguraciji 2020. godine kazao je "Ovo je kuća za nas, za sve nas – za one koji smo tu, za generacije koje dolaze i za one koje će se vratiti svojoj kući", citirajući tako pjesmu "Zemlja" beogradske grupe EKV.

Iste godine na komemoraciji u Gruborima citirao je pjesmu Alekse Šantića "Ostajte ovdje", koju je uglazbila Crvena jabuka.

Na inauguraciji gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koristio je dio Azrine pjesme "Filigranski pločnici", kada je rekao: "Oni će se od prvog dana morati voditi maksimom: ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se”.

Prije dvije godine, kada je nepoznati dron pao na Zagreb, Milanović je kazao "To smo najbolje vidjeli u vrijeme bombaridranja Srbije i Čačka", referirajući se na poznati album grupe Let 3.

Mjesec dana poslije, na pitanja kako će se postaviti na summitu u Madridu na kojem će se raspravljati o ulasku u Švedske i Finske u NATO, predsjednik je odgovorio:

- E to je moja poruka! A message to you Rudy! Ja sam protiv toga, a mogu li to blokirati na summitu? Vjerojatno ne mogu. Nisam siguran da je potrebno da sve zemlje budu suglasne - kazao je Milanović i opet prozvao vladu. "A Message To You Rudy" pjesma je koju je 1967. godine snimio britansko-jamajkanski ska glazbenik Dandy Livingstone, no puno je poznatija obrada iz 1979., kojom je grupa Specials ušla u top 10 na britanskoj top listi.

Da predsjednik voli kulturu pokazao je u još jednom odgovoru kada je ministra Grlića-Radmana nazvao "Jesenjinom" i "zločestom Mary Poppins", a na kraju pressice sjetio se i Trumpa i njegove čuvene izjave "I Was a Business Man Doing Business" ("Bio sam samo poslovni čovjek koji je radio"). Riječ je o citatu kojeg je Trump rekao na posljednjoj debati prije predsjedničkih izbora 2020. godine, a na internetu se od tada često koristi kada se govori o apsurdnim poslovnim pothvatima.

Prije dvije godine, prilikom otvaranja Pelješkog mosta, govor je završio citatom jedne od najljepših domoljubnih pjesama, "Tvoja zemlja" Vice Vukova: "To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tom."

Kada je jučer objavio da će se kandidirati na izborima, te biti SDP-ov kandidat za premijera, govor je završio ovim riječima:

- Sve neokaljane i čestite političke ljude i stranke pozivam na okupljanje. Razlike između nas postoje, ali veća od razlika je vjera da radimo za dobrobit zemlje. Rijeke pravde dolaze, izlit će se na proljeće i živjet ćemo u jednoj boljoj, pravednijoj Hrvatskoj - rekao je Milanović i ponovno citirao jednu poznatu pjesmu. Radi se o pjesmi "Rijeke pravde" grupe Film, s njihovog albuma "Signali u noći" 1985. godine.

Posljednji u nizu citata je današnji, prije Glavnog sabora SDP-a.

- Sedam i pol godina katastrofalne vlasti koja poprima sve elemente Aristotelove tragedije tu su sadržane, slijedi katarza - zaključio je Milanović, dodajući stihove "what a difference a day makes, 24 little hours".

Pjesma "What a Diff'rence a Day Makes" ("Kakvu razluku čini dan"), nastala je još 1934. godine, a originalno je napisana na španjolskom jeziku kao "Cuando vuelva a tu lado". iste godine prvi je put snimljena i engleska verzija, a pjevao ju je Jimmy Ague. Dinah Washington je s ovom pjesmom osvojila nagradu Grammy 1959. za najbolju r&b izvedbu. Njezina je verzija također uvrštena u Grammy Hall of Fame 1998. godine.

