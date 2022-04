Mia Negovetić oduševila novom modnom kombinacijom! U topiću pokazala trbuh i tetovažu

Pjevačica Mia Negovetić (19) na sceni je od malih nogu, a pred očima publike se od djevojčice transformirala u prelijepu mladu ženu. U posljednje vrijeme pokazuje da je sklona eksperimentiranju s imidžem, pa je tako nedavno napravila pirsing na licu, a zatim je promijenila i boju kose.

Jučer je ponovno sve iznenadila, kada se pojavila na jednom eventu u Rijeci. Mia se pojavila u seksi izdanju u elegantnim svjetlo plavim hlačama i sakou te crnom topu koji je pokazivao njezin trbuh. Top je istaknuo i njezinu tetovažu ispod grudi koju još nismo imali prilike vidjeti. Pjevačica se za frizuru odlučila za valove, a cijelu kombinaciju upotpunila je elegantnim nakitom. Društvo joj je pravila prijateljica, s kojom je pozirala fotografima, a izgledale su kao da se odlično provode.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 28.04.2022., Rijeka - Otvorenje Nebo Lounge Bara u Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa hotelu. Mnogobrojni poznati nasli su se na otvorenju. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Podsjetimo, pjevačica je nastupila na Dori s pjesmom 'Forgive me' te završila na trećem mjestu nakon glasanja. Tada je nastupila u elegantnoj dugoj crnoj haljini otvorenih ramena. Na Dori je nastupila i godinu ranije, a publici se prvi puta predstavila 2015. godine kada je oduševila izvedbom hrvatske himne na mimohodu povodom obilježavanja obljetnice Oluje te pokazala svoje glasovne mogućnosti. Nakon toga Mia je nastavila raditi na svojoj glazbi te objavila pjesme: 'Ljubav nema kraj', „She's like a dream', „When it comes to you“, „Pusti“ i druge.

