Mia Dimšić: Svima koji idu u Tel Aviv preporučujem slojevito pakiranje, otvoren um i barem jedan šešir

Svima draga pop pjevačica i kantautorica Mia Dimšić u trenu je znala odgovor na pitanje koje je putovanje na nju ostavilo poseban dojam. U pitanju je Tel Aviv koji je ove godine posjetila kao predstavnica Hrvatske na Eurosongu u sklopu koncertnih aktivnosti uoči završnice u Torinu. Kako voli putovanja, nove kulture i krajeve, a posebno one ne toliko zapadnjačke, posjet Tel Avivu iskoristila je i za uživanje.

- Obožavam putovati i putovanja su jedan od razloga zbog kojih sam najsretnija što se bavim poslom kojim se bavim. Najveći mi je san jednog dana uz glazbu biti u mogućnosti obići cijeli svijet, a dotada uživam u svakoj prilici za spajanje ugodnog s korisnim, a rado putujem i u privatno vrijeme. Imala sam puno planova za putovanja prije pandemije, onda je novonastala situacija to malo poremetila, ali sad sam se već vratila u formu i ove sam godine uživala u nekoliko lijepih inozemnih putovanja. Većina je, kao i ovo putovanje, bila povezana s Eurosongom koji je za mene svakako obilježio 2022. u svakom smislu. Putovanje u Izrael bio je dio predeurovizijskih koncerata koje veliki obožavatelji Eurosonga organiziraju u mnogim zemljama sudionicama - otkriva Mia.

Takozvani Eurovision Party u Tel Avivu jedan je od najvećih i Izraelci su veliki zaljubljenici u Eurosong pa je i to iskustvo bilo vrlo intenzivno i zanimljivo za mladu glazbenicu koja nije niti znala da predeurovizijski partyji uopće postoje, a kaže kako ustvari nije bila upoznata s tim velikim i razgranatim Eurosong svijetom dok nije pobijedila na Dori i dok nisu počele stizati pozivnice za razna događanja.

- Osim što su sva ta predeurovizijska putovanja bila odlična prilika za lobiranje te predstavljanje medijima i fanovima, Izraelu sam se najviše veselila jer je bio najegzotičnija destinacija. Sama organizacija nije bila u mojim rukama, što je svakako dobro jer nisam baš neki organizator. Više sam onaj tip putnika koji spremi kofer i nada se najboljem bez neke prave predodžbe što ga čeka. Putovala sam sa svojim menadžerom Damirom Bačićem iz Londona gdje smo bili prije toga, a iz Zagreba je doputovao i voditelj Dalibor Petko kao dio naše delegacije. Putovanje je bilo naporno isključivo zato što je u pitanju bio noćni let. Iako nismo morali sami organizirati prijevoz i smještaj, bili smo pomalo anksiozni jer su u travnju, kada smo putovali, Izraelci još uvijek bili vrlo strogi po pitanju covida. Na samom dolasku na aerodrom, odmah nakon prolaska kontrole, svi su putnici preusmjereni u zasebni odjel gdje bez obzira na cjepivo ili preboljenje moraju napraviti PCR test. Nakon toga nas je organizirani prijevoz odvezao u hotel u kojem smo morali ostati u sobi nekoliko sati dok ne dođu rezultati testiranja. Na svu sreću, nitko nije bio pozitivan - prepričava Mia i dodaje kako je upravo taj dio bio i najstresniji dio putovanja, ali kaže kako je upravo to testiranje bio jedini znak da je u tijeku pandemija, maske se ne viđaju često na ulici i sve je izgledalo dosta opušteno.

S putovanja se uvijek, ističe, vraća s nekom novom perspektivom i bogatija za iskustvo, a najviše voli putovati u krajeve koji gdje ne vlada zapadnjačka kultura pa joj je bilo iznimno zanimljivo jer nikada nije bila u tom dijelu Azije, a posebno ju je oduševilo dobro raspoloženje stanovnika.

Ako ništa drugo, nekad vidiš i koliko si sretan tu gdje jesi, a to je isto jako važna pouka. Ipak bilo je zanimljivo vidjeti koliko su ljudi opušteni i vedri unatoč etničkim i religijskim konfliktima koji su tamo na ovaj ili onaj način uvijek prisutni. Posebno je zanimljiv bio i izlet u Jeruzalem koji su nam domaćini organizirali. On je ponudio jednu sasvim drugačiju dimenziju Izraela od Tel Aviva. Nisam fan vrućina niti osoba koja pretjerano voli sunce, ali tropske vrućine su potpuno drugačije od naših. Iako je temperatura realno viša, nema vlage i sparine pa je tamo ugodnije nego na hrvatskim vrućinama. Moj maturalac je bio u Tunisu pa se jasno sjećam izleta u pustinju gdje smo bili na pedeset Celzijevih stupnjeva, ali smo osjećali možda trideset. Slično je i ovdje iako su temperature naravno niže. Ipak, zeznula sam se što sam se spakirala jako ljetno, a tamo su unutarnji prostori klimatizirani do razine na koju mi nismo navikli pa je u hotelu bilo prehladno za moju garderobu i zapravo sam se i dosta smrzavala. Negdje na pola sam dobila i temperaturu, pretpostavljam zbog umora i neprestanog izlaska iz toplog u hladno na što naši organizmi nisu navikli, pa bih svakako onima koji putuju u Izrael preporučila da ipak spakiraju i nešto topliju odjeću - savjetuje Mia te nastavlja prepričavati dojmove s izleta u Jeruzalem.

- U Jeruzalem gdje smo vidjeli crkvu podignutu na mjestu Isusova suđenja i raspeća, a u jednom zasebnom dijelu crkve vidjela sam i Isusovu grobnicu u kojoj je prema evanđeljima ležao tri dana te ondje zapalila voštanu svijeću koju još uvijek čuvam. To su mjesta o kojima kao katolici slušamo cijeli život pa je poseban doživljaj iz prve ruke osjetiti energiju tog mjesta. Također sam nekoliko minuta provela i na Zidu plača gdje sam ostavila svoju želju na papiriću, kao što tradicionalno rade vjernici iz cijelog svijeta. Budući da je Zid odvojen na muški i ženski dio, bilo mi je zanimljivo vidjeti da je ženski dio bio prepun vjernica, dok je na muškom dijelu uvijek bilo barem duplo manje ljudi. Vjerojatno je to povezano s tim što su žene u tradicionalnim kulturama još uvijek promatrane kao spol više u kontaktu sa svojim emocijama, nježnošću itd., a muškarci moraju snagu pronalaziti u sebi i biti čvrsti. Sami Tel Aviv nema takvu energiju jer je moderan i nov grad pun turista, mjesta za razonodu, kafića, trgovina, klubova... pa i nemaš baš neki osjećaj da si u Aziji koju mi Europljani uglavnom drugačije percipiramo - kaže.

U prekrasnom pogledu uživala je i iz hotelske sobe, a primijetila je da je sve puno biciklista, kafića, mladeži, i kako se uvijek čula ugodna kakofonija zvuka, na plaži se na svakih desetak metara igrala odbojka i atmosfera je bila jako ugodna.

- Budući da je Tel Aviv relativno novoizgrađen kraj, putem do hotela mogli smo vidjeti bogate i impresivne građevine te sjedišta brojnih kompanija pa je zaključak svakako bio da ljudi ovdje lijepo žive - dodaje.

Ljudi su, kaže, generalno bili jako pristupačni i vedri, a kako ona sama nije ljubiteljica isprobavanja stranih namirnica i ludi gurman, uglavnom se držala onoga što joj je poznato i sve u svemu na hranu se ne može žaliti iako se za pripremu koriste nešto drugačiji začini.

- Budući da sam tamo bila djelomično poslovno, nisam bila u mogućnosti sama istraživati noćni život Tel Aviva, ali drugu večer našeg boravka organizatori su nam pripremili privatni party u jednom klubu i super smo se proveli. Grad obiluje klubovima i mjestima za uživanje pa ne sumnjam da bi i samostalni posjet bio jednako zanimljiv. Naš se eurovizijski koncert održao u Menora Mivtachim Areni u centru grada i ta je večer isto bila nezaboravna, uz puno Eurosong fanova i televizijski prijenos. Svima koji planiraju posjetiti Tel Aviv svakako preporučujem slojevito pakiranje, otvoren um i barem jedan šešir ili kapu. Ovo zadnje je bio moj veliki propust na izletu u Jeruzalem - zaključila je Mia te otkrila kako želi posjetiti sve destinacije za koje joj se pruži prilika, a sljedeće veliko putovanje koje joj je velika želja i bilo je u planu još prije pandemije je Los Angeles, ali i Japan - a vjeruje kako će uskoro sva ta mjesta i posjetiti.

VIDEO Bojana Gregorić Vejzović pokazala kako izgleda kada je sama svoj frizer