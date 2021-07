Meštrović uglazbio Dinamo: 'Igrači su oduševljeni, a navijači se tek moraju naviknuti'

Nogometaši Dinama u petak će u prvom kolu HNL-a protiv Slaven Belupa na maksimirski travnjak istrčati uz taktove posebne uvodne skladbe koju je za njih skladao naš poznati pijanist Matej Meštrović (52).

Riječ je o zanimljivoj sportsko-glazbenoj priči koju je maestro Meštrović osmislio po uzoru na skladbu kojom na travnjak izlaze nogometaši prije utakmica Lige prvaka .Pjesmu možete poslušati i skinuti na Dinamovim stranicama.

– Razmišljao sam u širem kontekstu i shvatio kako gotovo niti jedan veliki europski klub nema glazbeni identitet u širem smislu riječi. Ne govorimo nužno o himni i ne bih volio da se tako interpretira. Kad sam vodstvu Dinama pristupio s ovom vizijom, ostali su potpuno iznenađeni. Cijeli projekt dogovorili smo u pola sata, a od inicijalne ideje do razrade prošlo je mjesec dana – kaže nam Meštrović koji je zamislio da glazba bude moćna, dinamična i dominantna, da predstavlja sve ono što predstavlja Dinamo.

– Moj je motiv na ovaj način dodatno motivirati igrače pa da budu još hrabriji u svojim predstavama – dodao je Meštrović.

Skladatelj je kompoziciju napravio po UEFA-inim standardima: glazba za izlazak na teren traje minutu i pol, zatim 40 sekundi na predstavljanju igrača i sedam sekundi za proslavu gola.

– Ideja je bila da se napravi konkretnija kompozicija koja će trajati tri minute, a onda iz nje mogu vaditi sve moguće motive i da mogu doći do toga da izvodimo i zvučni logo od tri sekunde. Osim toga, sva buduća pojavljivanja u medijima temeljila bi se na toj glazbi. Zato to i ne zovemo himnom, nego kompletnim glazbenim identitetom kluba. Kada sam smišljao kompoziciju otišao sam na maksimirski stadion i osluškivao zvukove. Čak sam i istrčao na teren iz tunela, da osjetim ono što osjećaju igrači – dodao je Meštrović.

Sami igrači dobro su reagirali na cijelu priču. Cijela prva momčad oduševljeno je reagirala na Meštrovićevu kompoziciju.

– Rekli su mi da će im to biti strašna motivacija prije izlaska na teren. Trener Dinama Damir Krznar je oduševljen i rekao mi je kako sam im podigao ljestvicu u smislu kvalitete, srčanosti i energičnosti. Što se tiče komentara navijača, oni su podijeljeni. Dio njih je oduševljen, a dio ne toliko. No, jasno mi je da im treba vremena da prihvate ovu ideju. Ne sumnjam da će ona na kraju naći put do svih, rekao nam je skladatelj i pijanist.

Iza Meštrovića su i dva koncerta u Zagrebu, nakon duge pauze. Prvo je svirao ispred Lisinskog, a onda i s Bornom Šercarom u Muzeju suvremene umjetnosti, na zatvaranju manifestacije Ljeto u MSU.

– Bio je rasprodan koncert, publika je bila na nogama. Ljudima se svidjelo jer sam na pozornicu izašao u jednodijelnom muškom kupaćem kostimu od prije 35 godina, japankama i čarapama na note. Baš je bilo ludilo, dočekali su me ovacijama – kaže nam Meštrović. Pijanista ćemo ovog ljeta moći vidjeti i na turneji s Vedranom Mlikotom, Bornom Šercarom i Anom Rucner.

– Projekt smo nazvali “Zajedno”. Riječ je o mješavini naših pojedinačnih nastupa. Mlikota će čitati poeziju i pjevati, Ana ima svoje dijelove, a nastupat ćemo i zajedno. Pred nama je zanimljivo ljeto – zaključio je Meštrović.

