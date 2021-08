Messi: Neće mu biti lako uklopiti se u drugu sredinu u kojoj neće biti broj jedan

Argentinac iz Rosarija postao je jedan od najboljih nogometaša svijeta, jer je disciplinirano i predano slijedio “svoju zvijezdu”. Siromašno djetinjstvo Lionela Messija obilovalo je povjerenjem i ljubavlju njegove bake s kojom je bio iznimno povezan i koja mu je prenijela svoju snažnu vjeru u njegovu budućnost. Vodila ga je redovito na nogometne treninge i govorila mu da će postati najbolji nogometaš na svijetu. Rođen je u znaku Raka, koji je privržen obiteljskim korijenima i vezama iz djetinjstva. Njegov podznak je u optimističnom Strijelcu, pojačan Saturnom, da bi mogao “preko trnja do zvijezda”. Taj podznak je zaslužan za njegov odlazak u daleku Španjolsku, u kojoj je napravio veličanstvenu karijeru.

A počelo je s problemima: u 11. godini dijagnosticiran mu je nedostatak hormona rasta. Nije mu obitelj mogla priuštiti liječenje, kao ni njegov klub. Nisu svi oko njega vjerovali u mogućnost da se izliječi i to bez posljedica, kako bi narastao kao njegovi vršnjaci. Njegov dječački talent i strast za nogometom na probnom treningu prepoznali su prijatelji iz nogometnog kluba Barcelona i pristali plaćati liječenje ako se preseli u Španjolsku. S ocem se preselio, pridružio se nogometnoj akademiji 2005. godine. Pluton i Saturn kreatori su te priče koja traje, te životne, sudbinske veze između nogometnog kluba Barcelona i Lionela Messija. Mjesec u Blizancima u konjunkciji s Venerom govori o jednoj nježnoj emociji i povezanosti s bakom, čak i nakon njezine smrti. Ta duhovna povezanost inspiracija je ovome “zarobljenom” dječaku koji se lijepo odnosi prema ženama, jer ih razumije i jer ih treba uz sebe kako bi se osjećao potpun i sretan. A žena s kojom ima sina nije obična. Ona je dobro poznata kao model i žena koja je sama zaradila čitavo bogatstvo.

Poznata je činjenica da se nogometaši žene manekenkama, ali Messi nije “sponzor”, nego je odabrao ravnopravnu partnericu, egzotično lijepu Antonellu Roccuzzo, rođenu u znaku Ribe. Oni su rijetko skladan par i trajat će cijeli život. Njihov sin rođen je u znaku Škorpiona. Zajedno čine jedan veliki trigon vodenih znakova. To je emocionalna povezanost koja je usput i materijalno uspješna. Ona je 11 godina mlađa, a to znači da se rodila one godine kada je Messiju dijagnosticirana hormonalna bolest, a rođeni su u istom gradu. To zajedničko porijeklo jako je važno i učvršćuje njihov brak. Lionel je inteligentan muškarac i njegova inteligencija dolazi do izražaja u sportu. K tome je vrlo predan kada nešto radi, kada se priprema.

Voli čitati i biti informiran. Sklon je filozofiji i temama koje su u neku ruku tabui. Ima izvrsnu memoriju i sjeća se svakog detalja, svake osobe i svake emocije. To nije baš najsretnije za njega jer pamti ono što ga je zaboljelo, ne zaboravlja ljudima koji ga povrijede. Tu su i psihički otpor prema promjenama jer ne voli separacije od ljudi i od situacija na koje se naviknuo. Za razliku od većine muškaraca, Lionelu je seksualno zadovoljstvo jako povezano s emocijama i važno mu je da partnerici može vjerovati. Nepoznato i neplanirano njemu izazivaju stres. Konjunkcija Marsa i Merkura u napetom aspektu s Jupiterom često ga dovode do verbalne grubosti i agresije. Jezik mu je tada brži od pameti i ispadne glup, grub i bahat. On ne želi ljudima laskati niti se želi pošto-poto uklopiti u društvo i prihvatiti uobičajene manire. Može puno više toga dati nego što pokazuje, ali je dovoljno sebičan da ga netko ne može iskoristiti za svoje ciljeve. Messi prolazi dosta konfuzan period u životu i u karijeri.

Ljudi oko njega pokušavaju ga iskoristiti, ali on ne želi ići ispod nivoa na koji je navikao. Okolnosti (ekonomske i političke) su se promijenile. Teško mu je ponovno se odvojiti od sredine u kojoj se osjeća doma, od kluba u kojem je postigao profesionalne uspjehe i svjetsku slavu i koji mu je pomogao u djetinjstvu. Neće mu biti lako uklopiti se u drugu sredinu u kojoj neće biti broj jedan. Nešto otpora dolazit će iz novog okruženja, a nešto iz samog Messija, koji nije baš prilagodljiv kada je nogomet u pitanju. Rezultati u igri će na proljeće biti odlični, ali ako bude igrao više za tim nego za samog sebe. Njegova supruga će zato uživati i mogla bi mu pomoći da se i on brže prilagodi na novi život.

