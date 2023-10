Meri u suzama napustila show: 'Gotovo je. Gorak neki osjećaj'

Kad se svima svojim vedrim duhom zavukla pod kožu, Meri je osjetila nostalgiju za svojim domom i svojom djecom. Iako se kuhanjem borila do samog kraja, ipak su njezino slatko i slano jelo bili najlošije ocijenjeni, pa je Meri ta koja završava svoje MasterChef putovanje. „Gotovo je. Gorak neki osjećaj. Na sreću bila sam okruženo ekstra kvalitetnim ljudima, i svi će mi nedostajati. Imam predivno iskustvo iza sebe“, rekla je Meri.

U stres testu se našla s Josipom, Gaiom i Miroslavom te su za zadatak imali replicirati slano jelo chefa Gorana Kočiša i slatko jelo pastery chefa Tibora Opačića. Dva su to chefa koja rade zajedno u istoj kuhinji, Chef Kočiš donio je kontinentalnoj gastronomiji prvu, dugo sanjanu Michelinovu zvjezdicu, pa su bili pod još većim pritiskom pripremiti njegovo jelo – fiš paprikaš. „Ne trebate težiti loviti zvjezdice, ako ste dovoljno dobri, one će doći vama“, kazao im je chef Kočiš.

VEZANI ČLANCI

„Kod pravog fiša ljutina će kroz dvije do tri minute otići. Kod jela s ribom uvijek postoji caka, a to su kosti. Pozornost bi trebalo obratiti i na to da se fiš ne kuha s kožom“, napomenuo im je chef Kočiš. „Kod tijesta u tartu važno je da ne bude ni predebelo ni pretanko. Treba paziti i da karamel ne pređe u gorčinu“, rekao je pastery chef Opačić koji im je za repliciranje donio slatko jelo.

Iako je mogla, Lara nije dala svoj imunitet nikome, a kandidati su izabrali svoje pomoćnike. No, s obzirom na to da je još uvijek u tijeku ciklus parova, pomoćnici su kuhali s kandidatima u stres testu. Ipak, ovoga puta ispala je samo jedna osoba. „Ne postoji stres test koliki je stres biti odvojen od svoje djece“, kazala je Meri, ali napomenula da neće odustati nego kuhati do kraja. Dok su kuhali, chefovi su ih obilazili i pričali o tome što trenutačno rade.

Žiriju i gostima se jako svidjelo kako su kandidati kuhali i ustvrdili su da su svi tanjuri jako dobri. Stoga su odmah odlučili otkriti tko je pripremio najbolje tanjure slatkog i slanog jela, a radilo se o Josipu koji je kuhao s Larom. „Drago mi je da nisam osramotio svoju ekipu iz Moslavine s kojima sam dane proveo na ribičiji“, rekao je Josip.

Meri s najmanjim brojem bodova napustila je MasterChef kuhinju. Vrijeme je da se vrati svojim dečkima, na rođendan svog sina. „Nikad se nisam više veselila kuhanju bolognesea“, rekla je za kraj.

U nastavku pročitajte recepte etabliranih chefova za ukusna jela koja su donijeli MasterChef kandidatima u stres test izazovu:

FIŠ PAPRIKAŠ vol.2

SASTOJCI:

SOM

LUK

ČEŠNJAK

VODA

PELATI

SLATKA PAPRIKA

LJUTA PAPRIKA

SOL

PAPAR

GLATKO BRAŠNO

JAJA

MASLAC

ŠEĆER U PRAHU

PRIPREMA:

Dinstati luk i češnjak, zaliti mješavinom vode, paprike, rajčice, posoliti, popapriti. Zakuhati te dodati ribu. Kuhati na najjačoj vatri dok se ne skuha riba. Juhu procijediti, a od ribe napraviti smjesu za punjenje raviola.

Napraviti tijesto za raviole. Napuniti fišem.

Za touille pomiješati u zdjeli 40g glatkog brašna, 40g mekog maslaca, 40g bjelanjaka, 20g šećera u prahu i 3g papra. Razraditi pjenjačom. Namazati na kalup, peći na 180°C s ventilatorom cca 4 minute. Topli touille lagano posuti ljutom paprikom u prahu.

Servirati po pokaznom primjeru.

Foto: Nova TV

RIŽA NA MLIJEKU vol.2

SASTOJCI:

BRAŠNO

ŠEĆER U PRAHU

BADEMOVO BRAŠNO

ŠKROBNO BRAŠNO

CIMET

MASLAC

JAJA

SOL

ŠLJIVE

PEKMEZ OD ŠLJIVE

KARAMELIZIRANI ŠEĆER

MLIJEKO

CARNAROLI RIŽA

MAHUNA VANILIJE

GLUKOZA U SIRUPU

PEKTIN NH

BLANŠIRANE KOCKICE BADEMA

PRIPREMA:

Zamijesiti prhko tijesto od 255g brašna, 80g šećera u prahu, 30g bademovog brašna, 10g škrobnog brašna, 10g cimeta, 150g maslaca, 50g jaja i 2 g soli. Tijesto staviti između dvije silikonske podloge, razvaljati na željenu debljinu, izrezati dno (disk) i bočnu stranu tarta. Smrznuti.

Obruč za tart staviti na perforirani silikon. Blago našpricati uljem u spreju prije slaganja trake i diska tarta, kada se tijesto blago temperira prstom spojiti rubove i otkloniti višak tijesta. Ovisno o debljini tijesta, peći 10-15 minuta u pećnicu zagrijanoj na 160°C uz ventilator.

Pekmez od šljiva pomiješati s nasjeckanim šljivama i namazati dno tarta. Karamelizirati 15g šećera, te ga deglazirati s 350g mlijeka. Dodati 20g riže i ¼ mahune vanilije. Na kraju mantekirati maslacem. Smjesu istresti u pleh, prekriti prijanjajućom folijom i staviti u hladnjak.

20g mlijeka, 20g glukoze u sirupu, 50g maslaca, 60g šećera, 1g pektina NH, zakuhati u lončiću, paziti da ne zagori. Maknuti s vatre, dodati 80g blanširanih bademovih kockica. Izliti u pleh, prekriti prijanjajućom folijom, ohladiti toliko da se može formirati kuglica od 25g. Staviti na silikonsku podlogu i peći na 160°C cca 10-ak minuta dok se ne dobije zlatna boja. Toplo izrezati na promjer tarta.

Složiti prema pokaznom primjeru.

Foto: Nova TV

VIDEO Aleksandra Prijović otkrila da uživa u alkoholu: 'Kada sam rodila, rekli su mi da trebam piti što više piva'