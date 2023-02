Memoari i film Pamele Anderson: Sinovi su u suzama došli iz škole i pitali zašto sam snimila taj video

Tabloidi su Pamelu Anderson (55) 90-ih godina pretvorili u pohotljivog seks simbola, no kanadska zvijezda sada preuzima kontrolu nad vlastitom pričom, ali i životom u novom dokumentarcu na Netflixu, ali i istoimenoj knjizi "Love, Pamela" u kojima nudi intiman pogled na svoj život i karijeru. Govori/piše o "Baywatchu", vezama, svojoj reakciji na "Pam&Tommyja", svom debiju na Broadwayu i još mnogo toga s neskrivenom iskrenošću. Znamo je kao seksepilnu plavušu koja se proslavila kao Playboyeva zečica, a zatim postala globalna glumačka zvijezda u seriji "Baywatch" 90-ih godina, udala se za rock zvijezdu Tommyja Leeja i potom strmovito pala nakon što je objavljenja njihova seks snimka. No, koliko zapravo znamo o Pameli Anderson, a koliko smo tijekom godina saznali isključivo iz naslova tabloida? To se pitanje postavljalo ususret objavi dokumentarca koji sadržava i privatne fotografije glumice koje do sada baš nitko nije vidio.

Film otkriva emotivnu i melankoličnu stranu Pamele

Deset je nevjerojatnih, neočekivanih stvari u tom dokumentarcu. Prvo, mnogo je više melankolična osoba nego što smo ju zamišljali. Anderson se možda u medijima čini vesela i razigrana, ali to je često u suprotnosti s njezinom privatnom osobnošću. U dokumentarcu – koji je snimljen na nagovor njezina dva sina, a kojeg je producirao njezin najstariji Brandon – vidimo glumicu bez šminke kako otvoreno govori o djetinjstvu, čitajući iz osobnih dnevnika koje je vodila kroz život. U filmu povlači jasne paralele sa sličnim iskorištavanim/osuđivanim ženama poput Britney Spears i Monice Lewinsky. Osim toga, u filmu postoji i mučnih trenutaka kada opisuje kako ju je u djetinjstvu dadilja zlostavljala te kako ju je silovao 25-godišnji muškarac kada je imala samo 12 godina.

Seks snimka nje i tadašnjeg supruga Tommyja Leeja procurila je u javnost kada im je iz kuće koju su renovirali ukraden sef, u kojemu su čuvali snimku. Njezin se život tada preokrenuo naglavačke, a u filmu ističe kako joj je to uništilo život više nego što se ljudima čini. - Meni je bilo puno drugačije nego Tommyju. Tommy je bio rock zvijezda, ali ja sam znala da je u tom trenutku moja karijera gotova - priznala je u filmu. Nakon toga, karijera joj je bila "nepopravljivo oštećena" i postala je "udarna točka" u svim talk showovima poput Jaya Lenona. Pamela ističe i kako su joj se sinovi Brandon i Dylan znali plačući vraćati iz škole i pitajući je zašto je snimila tu snimku. U jednom trenutku, Brandon se prisjeća koliko je to bilo štetno za njega kao dijete, prisjećajući se kako je osjećao "da svi imaju tu prljavu malu tajnu o mojoj obitelji".

Ona i Lee pokušali su tužiti distributera snimke IEG, ali iskazi koji su od nje traženi bili su toliko "brutalni" da je imala osjećaj kao da se ne isplati, pogotovo jer je u to vrijeme bila trudna s drugim sinom. Zbog svega naglašava da od snimke nije dobila "ni novčića", unatoč onome što se pričalo u javnosti. - Ne možete staviti cijenu na količinu boli i patnje koju je uzrokovala - kazala je. Prisjetila se i kako joj je odvjetnik rekao tada: “Bila si u Playboyu; nemaš pravo na privatnost.”

Nadalje, u dokumentarcu spominje i brak s Leejem te da je u više navrata bilo upozorenja vezano za njegovo ponašanje, a koja ona nije slušala. Primjerice, spominje brojne situacije na setu "Baywatcha" kada bi dolazio u njezinu prikolicu gdje se spremala za snimanje, i ostajao bi tu dok god ona ne završi. Ako bi taj dan snimala s drugim muškarcima s kojima bi se možda u sceni mogla poljubiti, dolazio bi na set i urlao na sve. Jedan od autora serije Michael Berk potvrdio je u filmu da je imao agresivno ponašanje.

Anderson opisuje fizičko zlostavljanje koje ju je navelo da pozove hitnu pomoć svom suprugu. Nazvala je to "užasnom noći u kojoj se Tommy samo ljuljao na podu" dok je ona pokušavala smiriti njihovo dvoje djece. Urlao je da želi svoju suprugu natrag.

- Rekla sam mu samo da 'odraste'. Nisam ga prepoznala. Odjednom je samo pocrnio - ispričala je. Lee je nakon toga optužen za zlostavljanje supruge i djeteta, a kasnije je rekao novinaru da je bio pod velikim pritiskom zbog snimke i dvije nove bebe te da nije znao kako se nositi s tim.

Budući da je svoj život uvijek dokumentirala u pisanom obliku, Anderson je naknadno napisala pismo svom najmlađem sinu Dylanu, nedugo nakon što se rastala od njegovog oca. - Moj mali Dilly. Vidio si mnogo toga u svojih devet mjeseci i htjela sam ti pisati kako bi jednog dana ovo pročitao i možda shvatio kako smo došli tu gdje jesmo - ispričala je Pamela u filmu, a preko njezinog glas vrtjele su se privatne fotografije. U pismu mu je objašnjavala što je proživio u devet mjeseci, razvod, ali i zašto su trenutno u problemima. Mnogi ovo nazivaju najemotivnijim dijelom filma. Na kraju, film naglašava da je istinska ljubav ona između nje i njezine djece.

Osim toga, unatoč propalim brakovima, Pamela i dalje vjeruje u ljubav.

Tajne Playboya

U knjizi progovara također o zlostavljanju, Tommyju i djeci, ali i malo više o životu u Playboyevoj vili. U toj vili Pamela je provela mnogo vremena, a i dan danas drži rekord kao model koji je imao najviše Playboy naslovnica u svojoj karijeri koja je u Playboyu trajala čak 22 godine. A svi znaju da ta vila iza svojih zidova krije mnoge tajne te da se u njoj puno zabavljalo, pilo i drogiralo. U jednim od tih partyja Pamela je srela i glumca Jacka Nicholsona (85). Uhvatila ga je, opisuje u knjizi, tijekom seksa s dvije žene.

- Svi su se hihotali i ljubili uza zid, klizeći jedno preko drugog. Prošla sam pored ogledala, sagnula se nad umivaonik da popravim sjajilo za usne - napisala je u knjizi.

- Pokušavala sam ne gledati, ali nisam si mogla pomoći i uhvatila sam njegov pogled u odrazu. Pretpostavljam da mu je to pomoglo ‘da obavi posao‘, jer je ispustio smiješan zvuk, nasmiješio se i rekao: "Hvala, draga" - otkrila je.

Pamela je naglasila da je "Playboy vila glasila za potpunu slobodu" te da je bila puna "umjetnika, filantropa, intelektualaca, lijepih žena".

A spomenula je Pamela u knjizi još slavnih glumaca o kojima je otkrila stvari koje javnost do sada nije znala. Jedan od njih je i Tim Allen (69) kojeg je optužila da joj je jednom pokazao svoje međunožje dok su zajedno snimali "Sam svoj majstor". - Prvog dana snimanja izašla sam iz svoje garderobe i naišla na Tima Allena u hodniku koji je na sebi imao samo ogrtač. Raširio je ogrtač i pokazao mi se potpuno gol. Rekao je da je to u redu jer je i on mene vidio golu. Sada smo poravnali račune. Neugodno sam se nasmijala – napisala je glumica te istaknula da joj je taj potez potpuno šokirao.

Nadalje, piše kako je pozirala gola zato što je nakon tmurnog djetinjstva imala nisko samopouzdanje, pa je potvrdu o sebi i svom izgledu, tražila od drugih.

U knjizi je istaknula kako, iako je brak s Tommyjem bio buran i kontroverzan, se radi o jednom vrlo lijepom periodu njena života. Nakon ovoga, Pamela se udala za glazbenika Kida Rocka s kojim je prošla traumatično iskustvo gubitka bebe 2006. godine, a glazbenik je nedugo nakon toga zatražio razvod. Godine 2007. udala se za proslavljenog igrača pokera Ricka Solomona, od kojeg se rastala za manje od godinu dana, a glumica i pokeraš ponovno su se vjenčali i 2014. godine, no rastali su se u jednako kratkom periodu. Solomon je o tom braku u medije plasirao razne optužbe, a Pamela je zbog toga tražila zabranu prilaska.

20. siječnja 2020. godine udala se za holivudskog producenta Jona Petersa, a brak je trajao samo 12 dana. Pamelin posljednji ljubavni pokušaj odvio se na Badnjak 2021. godine. Tada se udala za svog tjelohranitelja Dana Hearsta, a ljubav se ugasila nakon 13 mjeseci.

