Melkior i Damir zapaprili kandidatima: Ante pobijedio, a Tin se rasplakao

Nakon napete kulinarske bitke, Ante Vukadin uspio je osigurati svoje mjesto u velikom finalu MasterChefa, dok je Tin Rubinić ostao na korak do ostvarenja sna. Ova epizoda donijela je emocije, tehničke izazove i spektakularna jela chefova i bivših članova MasterChef žirija – Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića.

Kandidati su imali zadatak replicirati dvije kreacije – Melkiorovo predjelo, dimljeni janjeći carpaccio, i Damirovo glavno jelo, janjeći kare s kroketima od krumpira i svježeg sira. Tin se tijekom kuhanja suočio s nekoliko nezgoda, pa je gotovo odustao od borbe. „Najbitnije mi je da sam kuhao do kraja kad sam vidio da me Ante prestignuo i da nisam odustao“, osvrnuo se Tin na svoje najdramatičnije kuhanje do sada, a na kraju je i zaplakao nakon što ga je ponijela emotivna završnica.

Ante, koji je od djetinjstva vezan uz janjetinu, uspješno je replicirao oba jela, s glavninom komponenti na tanjuru i dobro začinjenim kroketima. „Ovo mi je bilo daleko najteže kuhanje. Bilo je baš jako teško“, priznao je Ante nakon izazova, dok je chef Melkior istaknuo kako je upravo jednostavnost ključ najtežih zadataka.

Ante i Tin napravili su podjednaka predjela, pa su dobili i takve ocijene, što je značilo da je presudilo glavno jelo. „Kad si se raspao, vratio si se natrag, dovršio tanjur i to je ono što mi u kuhinjama cijenimo“, rekao je Tinu chef Damir. Tinove suze nisu ostavile ni Antu ravnodušnim. Na kraju, Ante je s ponosom izjavio: „Iako su mi suze u očima, sreća mi je u srcu“, a Tin je zaključio kako nije razočaran svojim plasmanom: „Došao sam do top tri i pokazao sam puno znanja.“

Uz ovakvu kulinarsku dramu, finale MasterChefa obećava spektakularan kraj sedme sezone, stoga ne propustite pogledati finalnu epizodu u kojoj će se Ante Vukadin suočiti sa Sanjom Cukon – u ponedjeljak 30. prosinca na Novoj TV!

