Melinda Gates progovorila o bivšem suprugu Billu i njegovom uznemirujućem prijateljstvu s Epsteinom: ‘Imala sam noćne more‘

Bivša supruga poduzetnika Billa Gatesa Melinda Gates objavila je svoje memoare naslova "The Next Day", a jedna od tema o kojoj je govorila bio je i njihov brak. Melinda je otkrila kako je znala da je njezin brak u problemu nakon što je javnost saznala za njegovu nevjeru i prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom 2019. godine. Napisala je kako je počela imati noćne more te da je brzo shvatila da su one povezane s njezinim brakom. "Tog listopada su stvari dosegle vrhunac kada je New York Times objavio uznemirujući članak koji je pokrenuo ozbiljna pitanja o Billovom ponašanju - pitanja koja su sugerirala da nije izdao samo naš brak, nego i moje vrijednosti", navela je.

Melinda se referirala na prijateljstvo svog bivšeg supruga i Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika koji je preminuo 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i federalne optužbe. Ugledni list je objavio kako se Bill sastao s Jeffreyjem više puta te da je jedan posjet trajao nekoliko sati. O njihovu prijateljstvu i prvom sastanku je ranije progovorio i osnivač Microsofta. "Njegov životni stil je puno drugačiji i na neki način intrigantan, iako meni to nije odgovaralo", napisao je Bill svojim kolegama 2011. godine, nakon što se prvi put sastao s ozloglašenim Epsteinom. Ranije te godine je priznao da je bila "velika greška" to što se povezao s njim.

"Gledajući unazad, bio sam glup što sam provodio vrijeme s njim. Mislim da sam bio poprilično glup. Smatrao sam da će mi to pomoći s globalnom zdravstvenom filantropijom. Zapravo, nije mi pomoglo. To je bila velika greška", ispričao je on. New York Times je tvrdio i da je Epstein prijetio da će razotkriti Billovu aferu s Ruskinjom Milom Antonovom iz 2017. godine, a sve zato što se Gates odbio pridružiti njegovom dobrotvornom fondu s JPMorgan Chaseom. Gates, koji je s Melindom bio u braku od 1994. do 2021., je navodno godinama imao aferu s Milom.

Melinda je u svojoj novoj knjizi napisala i da je razvod bio jedna od najtežih i najvažnijih stvari koje je ikada napravila.

Podsjetimo, Melinda je i ranije govorila o svom razvodu. Jednom prilikom je rekla da je razvod bio "nevjerojatno bolan". Progovorila je tada u intervjuu za časopis Fortune godinu dana nakon što je njihov razvod okončan u kolovozu 2021. godine, nakon što su u braku proveli 27 godina.

- Imala sam dosta razloga zbog kojih više nisam mogla ostati u tom braku. Zahvaljujući pandemiji koronavirusa mogla sam sačuvati privatnost i dalo mi je mogućnost da poduzmem korake koje sam morala poduzeti. Razvod je iznimno bolan, na bezbroj načina, ali imala sam privatnost da to preživim. - izjavila je u intervju Melinda. Dodala je kako je nakon razvoda opet spremna za vezu, a s tijekom cijelog procesa razvoda od Gatesa najvažnija su joj bila njihova djeca; Jennifer, Rory i Phoebe. - Moja glavna briga, naravno, bila je zaštita moje djece kroz ovaj proces - rekla je French Gates za Fortune.

Prije šest mjeseci u intervju za CBS Mornings koji je s njom vodila Gayle King, Melinda je rekla kako je s Billom ostala u prijateljskom odnosu te i dalje poslovno surađuju i poželjela mu je sve najbolje u životu. Tada je priznala kako joj je najteži i najtužniji dan u životu bio taj kada je odlučila kako mora izaći iz tog braka jer je mislila kako se njoj i Billu to nikada neće dogoditi.

