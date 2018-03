Melania je jako nesretna, bijesna je zbog onoga što joj se događa

Melania Trump nije sretna kao prva dama Amerike, bijesna je zbog toga u što joj se život pretvorio, doznaje People od izvora bliskih Melaniji.

- Događa se upravo ono što ona nije htjela. Život im je postao nalik realityju sestara Kardashian, od skandala, razvoda do naslovnica u medijima - kaže izvor. Kontroverze su pratile Trumpove još tijekom kampanje za predsjednika, od njegovih neumjesnih komentara pa sve do optužbi o seksualnom uznemiravanju. Melania žudi za mirnim životom koji je vodila u New Yorku prije preseljenja u Bijelu kuću.

U intervju koji je dala 2015. godine Melania je rekla kako u slobodno vrijeme igra tenis, ide na pilates, čita časopise i brine o 11-godišnjem sinu Barronu kojem uvijek pomaže oko domaće zadaće i vozi ga na sve njegove aktivnosti. Drugi izvor potvrđuje kako Melaniji nedostaje sve iz života prije Bijele kuće. - Tada je mogla raditi što je htjela i najviše vremena je provodila u Mar-a-Lagu u Palm Beachu i to sama s Barronom, a Trump je za to vrijeme bio u New Yorku.

- Nitko nije obraćao pažnju na nju tijekom te dvije godine i vodila je život kakav je htjela, a sada joj je život tornado i mrzi to - kaže izvor.

Izvor kaže kako je Melanija povučena osoba i nije navikla na ovakvu medijsku pažnju. Melania voli svoju rutinu i zato ona i Trump imaju odvojene spavaće sobe.

- Ona voli rano ići u krevet i rano ustaje, dok Trump neprestano gleda televizor i prati vijesti. Oni su potpuno različiti i dok Trumpu odgovara ovakav tempo njoj to uopće ne odgovara i zato ne nezadovoljna. - tvrdi izvor.