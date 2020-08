Mehun pokazala dubok dekolte na odmoru: 'Ovako ja njegga gledam'

Poduzetnica Snježana Mehun odmara se u Novalji s dečkom, austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom. Vlasnica modnog branda Duchess Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u haljini svog branda, a pratitelji su zamijetili njen dekolte.

- Ovako ja njega gledam - napisala je pokraj fotografije, napomenuvši tako da ju je fotografirao dečko.

Par je ovog ljeta bio u Karlobagu, na Hvaru i Pagu, a dio odmora proveli su i u Austriji. Na društvenim mrežama redovito objavljuju fotografije na kojima se vidi koliko su sretni.U vezi su od travnja prošle godine, a prvo su bili prijatelji nekoliko mjeseci.

Foto: Instagram

– Upoznali smo se preko zajedničkog poslovnog partnera. Iako svi samci traže partnere po barovima i klubovima, na kraju je mala vjerojatnost da na takvom mjestu upoznate kvalitetnu osobu - kazala nam je Mehun, koja smatra koja smatra da se kroz posao može bolje upoznati osobu i razviti dobar odnos.

– Kasnije mi je priznao da je odmah razvio strategiju kako da me” upeca” – iskrena je dizajnerica i pomalo iznenađena.

– Uopće nisam to tako doživjela. Prva reakcija je bila tipično muška – oduševljenje, komplimentiranje, ali onda je jednostavno stao s time i ponašao se čak sedam mjeseci skroz poslovno. Bili smo poslovni partneri i prijatelji sedam mjeseci prije nego što smo započeli vezu, bio je posve drugačiji – prisjetila se Snježana i dodala da su njezini prijatelji za njega od početka govorili da je pravi gospodin – dodaje čašu, izmiče stolac…

Pripisali su to sredini iz koje on dolazi, a ona smatra da je stvar u nečem drugom. – Realno, to radi i moj sin i stvar je odgoja – objasnila je ona i kazala da joj je sve počelo biti sumnjivo kad je Franz odlučio dolaziti vikendima planinariti s njom na Sljeme. Od tada su nerazdvojni.