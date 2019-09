Među članovima žirija producentica nominirana za BAFTA-u!

NEM Zagreb 2019, zimsko izdanje renomiranog eventa New Europe Market, pruža jedinstvenu priliku svim TV kreativcima.

Uz brojne panele, radionice i predavanja, NEM organizira i natječaj za najbolji scenarij serije ili formata. Bez obzira na razinu scenarističkog iskustva, ovaj natječaj sjajna je prilika za predstavljanje svoje ideje svjetskim imenima TV industrije u potrazi za novim idejama, i to u dvjema kategorijama:

najbolji scenarij u kategoriji serija (drama, triler, kriminalistika, fantasy, SF, komedija)

najbolji koncept posebnog formata (reality show, kviz, dokumentarna emisija)

Nezavisni, stručni žiri sastavljen je od profesionalaca koji se bave razvijanjem scenarija, organizacijom scenarističkih natječaja ili radionica te su svakodnevno u doticaju s raznim TV projektima.

Farah Abushwesha (Ujedinjeno Kraljevstvo, predstavnica organizacije Rocliffe i producentica nominirana za prestižnu nagradu BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) te osnivačica BAFTA-inog natječaja za najbolji scenarij Rocliffe New Writing Showcase and Competition.

Producirala je uspješnice kao što su „The ABC Murders“ s Johnom Malkovichem i Rupertom Grintom te Netflixov „Irreplaceable You“ s Christopherom Walkenom. Ujedno je autorica bestsellera na Amazonu s knjigama „Rocliffe Notes: A Professional Approach For Screenwriters and Writer-Directors“ i „Rocliffe Notes - A Guide to Low Budget Filmmaking: Taking Your Film from Script to Screen“.

ScreenCraft (Sjedinjene Američke Države), konzultantska agencija koja spaja scenariste i filmaše s renomiranim holivudskim produkcijskim kućama i studijima kao što su Netflix, CBS Studios Internationa, NBC Universal, 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount, Sony Pictures Television, Warner Bros, 3 Arts Entertainment, The Sundance Institute i mnogi drugi.

Joyrider (Mađarska), kreativna mreža producenata i pisaca koja razvija projekte za brojne platforme. „Povodom predstavljanja naše tvrtke na međunarodnom tržištu, zahvalni smo što CEE regija napokon ima događanja kao što je NEM Zagreb. Veselimo se prilici za predstavljanje naših usluga potencijalnim partnerima, prepoznavanje novih projekata i talenata“, izjavio je Gábor Krigler, osnivač i izvršni kreativac tvrtke Joyrider, s dugogodišnjim iskustvom rada u HBO Europe, koji je danas jedan od njihovih glavnih klijenata.

Cineuropa.org (Belgija), prvi europski portal posvećen kinematografiji i audiovizualnim umjetnostima na četirima jezicima. Poseban projekt portala je ScriptAnalysis, program koji scenaristima pruža povratnu informaciju o njihovoj ideji i radu koju daju TV profesionalci.

Domenico La Porta, glavni urednik portala podržava NEM-ovu inicijativu: „Cineuropa vjeruje kako svaki uspješan i kreativan projekt počinje s kvalitetnim pisanjem. Spisatelji moraju imati financijsku podršku, ali i pristup konstruktivnoj kritici iskusnih profesionalaca, upoznatih sa situacijom na tržištu TV industrije.“

Black Nights Film Festival (PÖFF) (Estonija), petodnevni filmski festival koji se s vremenom pretvorio u centralno mjesto okupljanja profesionalaca iz Azije i Amerike povezujući ih s ključnim regionalnim donositeljima odluka. „Uzbuđeni smo što smo dio NEM-a Zagreb. Veselimo se čitanju svih zanimljivih projekata, sudjelovanju na panelima i prezentacijama uspješnih TV projekata. Suradnja s NEM platformom, kao našoj srednjoeuropskoj inačici, donosi nam razmjenu znanja i iskustava te razvoj suradnje između profesionalaca.“, izjavila je Triin Tramberg, koordinatorica međunarodnog scenarističkog natječaja Script Pool u organizaciji Tallin Black Nights Film Festival.

MIDPOINT (Češka), platforma usmjerena na razvoj scenarija i projekata te povezivanje profesionalaca unutar industrije: scenarista, redatelja i producenata iz CEE regije.

Tijekom predselekcijskog kruga, nezavisni žiri će odabrati 30 scenarija iz svake kategorije, od čega će 10 scenarista dobiti priliku za sastanak s čelnim ljudima iz tvrtki poput BBC Studios, Beta Film, RAI, ZDF, CBS Studios International i HRT. Tri najbolja scenarija iz obje kategorije bit će predstavljena u glavnoj dvorani svim sudionicima NEM-a Zagreb, među kojima će biti i predstavnici navedenih vodećih produkcijskih kuća, a najbolji scenarij u svakoj kategoriji osvaja nagradu u iznosu od 5 000 eura.

NEM Zagreb/Zagreb: Platforma za sklapanje ključnih poslova

New Europe Market godinama je prepoznatljiv kao centralno mjesto okupljanja profesionalaca iz audiovizualne industrije. Brojni su poslovi sklopljeni upravo u Dubrovniku, a jedan od njih popularizirao je hrvatsku seriju Novine. Producenti Nebojša Taraba i Miodrag Sila (Drugi plan) na NEM-u su dogovorili suradnju s izraelskom producentskom i distribucijskom kućom Keshet koja je otkupila prava za globalnu distribuciju. Nedugo zatim pojavila se i na Netflixu kao prva hrvatska serija.

Posao iz snova sklopio je i Lars Lundström, producent jedne od najpopularnijih skandinavskih serija Real Humans. Na NEM-u je upoznao čelnike produkcijske kuće AMC International koji su otkupili format i snimili britansku inačicu Humans.

NEM Zagreb, prvo zagrebačko izdanje eventa New Europe Market, održat će se od 11. do 13. prosinca 2019. u Esplanade Zagreb Hotelu.

Više detalja o NEM-u Zagreb i natječaju za najbolji scenarij pročitajte na službenoj web-stranici New Europe Marketa.