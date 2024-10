Mateo nakon ispadanja: 'U show sam se prijavio radi žene, znam da će mi vani biti teže, sve ja na izvol'te'

Kandidat osme sezone 'Života na vagi' Mateo Biloš ispao je iz showa nakon što je skinuo 29 kilograma, a za RTL.hr kazao je više o svom sudjelovanju u emisiji.

- Prijavio sam se zato što mi je trebala potrebna pomoć radi kilograma. Došao sam tu radi djece, ali najviše radi žene. Ona je sve radila, a ja ništa. Ljubičasti tim funkcionirao je idealno, no međuljudski odnosi bili su narušeni. Jednostavno, nismo svi isti. Nije to funkcioniralo kako treba i došlo je do velike pomutnje u svemu, kazao je Mateo i posebno pohvalio trenere Edu i Mirnu.

- S njima je zadovoljstvo svaki izazov i svi ovi treninzi. Ja sam uživao u njima, ali ovdje kad sam došao, imao sam problema sa šetanjem. To mi je nije neka mana, ali s vremenom smo to sve promijenili. Pa evo, ispao sam. Ne znam što je razlog. Jednostavno, ovaj tjedan je bio svakakav. Možda je utjecala hrana koju smo imali na izvolte, a možda nešto deseto. Evo, ja sam ispao točno na polovici, a izgubio sam 29 kilograma. Cilj mi je bio skinuti 50 kilograma, što ne znači da nakon ispadanja neću nastaviti do svog cilja, rekao je i otkrio kako mu je bilo u showu.

- Ovdje nismo imali ni mobitel, televizor. U show sam došao da promijenim svoju glavu i izbacim lijenost, prvenstveno da mogu pomoći svojoj ženi. Mislim da sam napredovao. Poručio bih svima koji razmišljaju da se prijave na ovaj show. Neće se pokajati. Meni je ovdje svaki dan bio lijep, upoznao sam super ekipu , rekao je Mateo.

GALERIJA: Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Na posljednjem vaganju Mateo je imao 171,3 kilograma, a Davorka 121,3 kilograma - Mateo je izgubio 1,6 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase, a Davorka 1,9 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Skupa su skinuli 3,5 kilograma, odnosno, 1,2% tjelesne mase. Mirna je predbacila Mateu da je to zato što ne hoda dovoljno, a Nina se rasplakala zato što će opet otići kući netko to ne želi, a ona već dugo priča kako ne može više i sad je Mateo završio ispod crvene linije! Alina je prošli ciklus bio super; život joj je postao kvalitetniji, toliko se naučila kontrolirati u prehrani da je čak spremna uzeti samo komadić kolača! Pohvalila se i da je prešla na drugu razinu i sad dnevno prijeđe 40.000 koraka! Marija je bila sretna što je inicirala da vježbaju bez trenera, a kako joj je bio rođendan, Alina je pročitala pjesmu koju je napisala za nju. Mare je to toliko ganulo da se rasplakala.

Alina je prošli put imala 121,7 kilograma, a Marija koja je imala 144,3 kilograma - Alina je skinula 3,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase dok je Marija skinula 2,3 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Skinule su 5,9 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase, a kad se tome pribrojila njihova prednost - skinule su 6,9 kilograma, odnosno, 2,6% tjelesne mase.

VEZANI ČLANCI:

Kad je bilo jasno da Mateo odlazi kući, javila se Davorka želeći mu dati svoj imunitet dati, no Marijana joj je objasnila da nema prenošenja imuniteta i prednosti na vaganju, a Edo dodao da ima i bolji rezultat! „Razočaralo me to što je ovo već ne znam koja natjecateljica ili natjecatelj ove sezone koji se odriče boravka u 'Životu na vagi'! Dokad, ljudi? Što smo mi ovdje došli raditi? Odricati se prilike da si promijenimo život jer, to, sad ima netko drugi kome je to potrebnije?!“ komentirao je Edo.

Mateo je na prvo vaganje stigao sa 198,6 kilograma, skinuo je 28,9 kilograma, odnosno, 14,6% tjelesne mase. „Moguće da mi je hrana presudila“, rekao je Mateo dok mu je Marijana objašnjavala kako će puno naučiti iz prošlotjednog iskušenja jer je to najbolja uvertira za ono što ga čeka vani. „Sve vas volim i kako ste se držali ovaj tjedan, tako se držite i do kraja“, poručio je ekipi emotivni Mateo.

VIDEO: Obožavatelji u šoku zbog tragične smrti Liama Paynea, ispred hotela su zapalili svijeće i pjevali