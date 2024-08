Mateo je novi kandidat showa 'Život na vagi': Bojim se da moja supruga ne ostane rano udovica

Bingeanje

Šteta bi bilo da ova serija prođe neprimijećeno. Radi se o klasiku s realnim predloškom i stvarnim ubojstvom

Dobra serija u kojoj glavnu ulogu igra Lily Gladstone prošla je prilično nezamijećeno vjerojatno i zbog manje reklamiranosti platforme na kojoj se vrti. No to ne znači da Under the Bridge ne treba pokloniti malo vremena