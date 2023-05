Martina oduševila goste i prešla u vodstvo: 'Stvarno je sve bilo savršeno, može biti ponosna na sebe'

Ugostiteljica Martina Tišljarić iz Koprivnice ugostila je protukandidate drugog dana podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Za svoju izvrsnu večeru dobila je 39 bodova, goste je potpuno oduševila, a jedino je od Nikole dobila devet bodova - 'zbog nedostatka elana'.

Pripravu svoje večere Martina je započela glavnim jelom. Gorički štih skrivao je ukusnu teletinu. "Imam osjećaj da tu imamo svašta", najavila je Maja. "Teletina bi se mogla kupati u vinu, neka pijana teletina", prognozirao je Nikola. Nakon priprave glavnog jela, prihvatila se Martina deserta. Plavo veselje skrivalo je mileram tortu s borovnicama, a za kraj je domaćica spravila predjelo. Zlatni trokutić posljednji je Martina priredila za svoje goste. Iza tog naziva skrili su se zalogaji od tost kruha. Nakon što je spravila večeru, Martina se bacila na dekoraciju stola i pripremu aperitiva.

Uskoro je ekipa stigla pred Martinin dom, a ona ih je ugostila i dočekala prigodnim aperitivima. Ponudila im je domaće kruškovaču i šljivovicu, orahovac, višnjevaču te vino od koprive. "Višnja je bila odlična, očekivala sam da će biti slatkasta, a da će se osjetiti jačina, savršeno, nisam ni sumnjala da neće biti dobro", komentirala je Maja aperitiv.

Zlatni trokutići prvi su stigli na stol. "Predjelo na oko je izgledalo paf", otkrila je Gordana. "Prekrasno", dodao je Nikola. "Jako me se dojmila činjenica da je predjelo kao takvo bilo izvana hrskavo, iznutra mekano. To mi se super svidjelo, to mi se generalno sviđa u hrani", komentirala je predjelo Martina H. "Umak s vlascem je pojačao okus toga svega, zaista se utopilo u svemu tome", pohvalio je domaćicu i Nikola.

Stiglo je na stol potom glavno jelo. Gorički štih, odnosno teleće pečenje sa slanim palačinkama, oduševilo je protukandidate. "Taj oblik tanjura, umak, slane palačinke - fantastično", komentirala je Maja. "Umak, teletina - vrhunski", komentirala je Gordana. "To se raspalo u ustima", dodala je Martina H. "Stvarno se topilo u ustima, bez riječi smo", zaključili su Maja i Nikola.

Plavo veselje stiglo je posljednje, kao desert nakon ukusne večere. Izgled deserta je ekipu oduševio, a pohvale su stigle i na račun okusa Plavog veselja. "Desert je bio famoznog okusa, osvježavajuć, desert kakva je cijela večera i zaslužila", komentirao je Nikola. "Nisam jela bolji desert", dodala je Gordana.

Nakon što je oduševila večerom, Martina je ekipi udijelila i prigodne poklone te sve zaključila prigodnim iznenađenjem. Bend Pajdaši zasvirao je ekipi za kraj ukusne večere. "Domaćica je u potpunosti ispunila moja očekivanja, ništa manje od nje nisam ni očekivala, stvarno je sve bilo savršeno, Martina možeš biti ponosna na sebe", zaključila je večeru Maja.

Gosti su bili zadovoljni večerom, a potkrijepili su to i bodovima. Dobila je visokih 39 bodova te time prešla u ovotjedno vodstvo. Nikola joj je dao devet bodova jer je domaćici nedostajalo 'elana'.

