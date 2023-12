Marsela se slomila nakon što je vidjela svoju fotku: 'Odvratno! Uništila sam si život!'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred natjecateljima je bio jedan stvarno poseban veliki izazov. Došli su na parkiralište na kojem je svakog kandidata čekao kamper koji su morali vući do ciljne linije i izazov je bio gotov tek kada su svi kamperi prešli ciljnu liniju. Oni koji su bili brži i prije završili, pomogli su ostalima da dovuku svoje kampere, a s obzirom na to da je Nina imala ozlijeđenu nogu, nije mogla vući kamper pa je ovisila o pomoći ostalih kandidata.

Iako im izazov nije donosio prednost na vagi, u kamperima su se nalazili prijatelji i obitelji kandidata pa su bili motivirani što prije završiti izazov, a Marie je briznula u plač i prije nego što ih je vidjela te rekla: „To su suze radosnice, vesela sam što ću vidjeti svoje.“ Goran je također bio emotivan pa je komentirao: „Nisam siguran da želim vidjeti ikoga, ne znam kako će to djelovati na mene.“

Pero je uvjerljivo bio najbrži u izazovu i odmah je počeo pomagati ostalima, a uskoro mu se pridružio Goran. Vlašić je isto relativno brzo završio izazov te komentirao kako je kamper bio težak, ali da je zapravo očekivao da će biti i teže povući ga do cilja. Cure su, očekivano, bile nešto sporije i Marsela se nadala da će dečki brzo završiti i doći im u pomoć.

Na kraju su svi pomagali svima, plavi i crveni tim skladno su surađivali, a pridružila im se i Mirna. „Danas nema pobjednika, ovo je pravi timski izazov, želimo ih ujediniti, tako da riješimo sve tenzije i ostavimo prošlost po strani,“ zaključila je Mirna, a Edo je također bio zadovoljan. „Jako mi je zanimljivo vidjeti kako tri kandidata iz plavog tima dolaze pomoći Nini i nadam se da će taj susret uspostaviti ponovno zajedništvo u njihovim odnosima i baš mi je to lijepo“, rekao je.

Čak su i kandidati na trenutak zaboravili na probleme među njima. „Jako mi je drago što je ovo bio zajednički izazov i da smo se ujedinili plavi i crveni i, bez obzira na sve, prisjetili se da smo tu jedni za druge,“ rekla je Nina, a Dajana se složila da je lijepo vidjeti ovakvu atmosferu i dodala: „Više nije bilo bitno imaš li crvenu majicu ili plavu, bitno je da dovučemo kampere do cilja i vidimo svoje.“

Kad su natjecatelji vidjeli ponos na licima obitelji i prijatelja, to ih je motiviralo za nastavak natjecanja, a Edo se susreo i s bivšim kandidatom, Martinovim tatom, Ivanom Jakubovskim. Goranu je, pak, bilo drago što je Ljube došla sama jer je znao da bi mu susret s djecom bio pretežak. Ljube mu je darovala majicu s fotografijom njihove djece te porukama rodbine i prijatelja i rasplakala Gorana.

Poslije su treneri odveli natjecatelje u dvorac Ribnik, gdje ih je čekalo još jedno iznenađenje - njihova kaširana fotografija u prirodnoj veličini s početka sezone. Svi su bili šokirani, pogotovo kad su vidjeli kako izgledaju u videima s prvih vaganja. „Odvratno mi je ovo gledati jer sam si sama to napravila. Sama sam sebi uništila život i kad to gledaš, misliš - što ti je to trebalo, zašto si to napravila?!“ rekla je Marsela koja je bacila svoj 'kaširanac'. Ipak, nisu svi kandidati bili zgroženi - Nina je komentirala kako je lijepo vidjeti se s 30 kilograma manje i da se bolje osjeća u vlastitoj koži, ali nije bila zgrožena viđenim jer si je i prije bila lijepa. „Jako me dirnulo kad na videu vidiš kako te drugi vide,“ rekla je Silvija koja je zaplakala sa svojim trenerom Edom kojeg su njezine riječi dirnule.

Prija povratka svi su napisali sebi pisma, a kasnije su ih plavci čitali da bi Jure zaključio: „Moj bi stari 'ja' trebao stajati na vratima frižidera kao podsjetnik što će se dogoditi ako ne budem pazio.“ Dok su se plavci družili, cure iz crvenog tima pripremale su ribu i pričale o Nininu nadolazećem.

Marie je započela trening s plavcima i uspjela je izvesti mrtvo dizanje s teretom od 40 kilograma, a Mirna ih je ispitivala što su naučili u showu i bila zadovoljna pokazanim znanjem. Dajana je otkrila da očekuje gubitak od tri kilograma na idućem vaganju i da je u showu naučila da može više nego što misli, da ne mora biti gladna da bi smršavjela i da nije tako strašno trenirati.

Edo je crvenima zadao trening tijekom kojeg su dečki trebali izgubiti 2000, a cure 1400 kalorija. Nina je prva potrošila 1400 kalorija, ali je odlučila nastaviti vježbati dok i zadnji crveni ne bude gotov, jer su i oni njoj pomogli kad joj je bilo najteže. Kada su svi kandidati došli do cilja, Edo je bio jako ponosan na njih što su se dokazali kao pravi borci. Poslije su crveni Nini priredili rođendansko iznenađenje s buketima i balonima, što ju je jako usrećilo. Plavci nisu bili pozvani na slavlje, ali ionako nisu željeli ići.

U idućoj epizodi kandidate čeka još jedno vaganje i tim koji izgubi manji postotak tjelesne težine gubi jednog člana! Ne propustite doznati koji je tim bio bolji na vagi već sutra u 21.15 na RTL-u!

