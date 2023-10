Marsela nakon ispadanja: 'Trudila sam se suzdržati suze jer ne volim da me itko vidi da plačem'

Velikogoričanka Marsela Karamatić prva je napustila ovogodišnje izdanje showa "Život je na vagi". U show je došla s 173,9 kilograma, ukupno je skinula 8,8 kilograma, odnosno 4,9% tjelesne mase. Rezultatom je iznimno zadovoljna, a za RTL.hr je otkrila kako će nastaviti dalje.

- Žalosna sam jako što sam ispala, mislim da sam još mogla napredovati kroz show, ali dovoljno sam spremna za vanjski život i za napredak vani. Imam vremena da zablistam u finalu. Bilo mi je dosta emotivno, ali trudila sam se suzdržati suze jer ne volim da me itko vidi da plačem. Ja sam ih tješila da ne plaču. Jako mi je drago da sam ispala jedna od pozitivnijih osoba tamo. Drago mi je što sam ispala u ovoj fazi kada sam si sa svima dobra. Bilo je dosta emotivno, u jednu sam ruku bila vesela jer idem doma svojima. Bile su pomiješane emocije. Trenutačno smo svi bili kao jedno, ali sad je krenula faza natjecanja – koga će svoja ekipa izbaciti. Čim je to krenulo sad će se drugačije kalkulirati i onda će se odnosi u kući početi narušavati. Do mog ispadanja je sve bio mačji kašalj, rekla je Marsela i dodala da joj je bila dobra sa svima, ali joj je trebalo vremena da se prilagodi.

- Plakala sam u svoja četiri zida svaki dan jer mi je prvi tjedan bilo jako naporno. Onda mi je bilo emotivno jer su mi nedostajali moji i onda sam tako provela prvi tjedan. Sve dok nisam imala savjetovanje s psihologicom, od toga sam procvjetala. Došla sam u show s mišlju da sam ja tamo, da mi je to kao kazna. Sama sam si kriva što sam ovdje i cijeli mi je proces bio težak. Psihologinja mi je rekla da bih trebala prestati živjeti u prošlosti i da počnem živjeti za sadašnjost i budućnost. Da ujutro kad se probudim ne kažem sebi da nešto moram napraviti nego da to mogu. Čim sam krenula s tom mišlju da radim za sebe, promijenila sam perspektivu i otad sam drugačija, rekla je i otkrila koji joj je plan za dalje.

- Što se tiče prehrane, držim se one koja nam je bila u kući. Što se tiče vježbanja, vjerojatno neću imati dva treninga dnevno, ali ću hodati ili ići u teretanu. Razmišljala sam raditi sa sestrom, Karmelom Karamatić, koja je bodybuilderica. Ili ću se držati vježba koje sam naučila od Ede. Zasad mi je plan da se upišem u teretanu, rekla je Marsela.

