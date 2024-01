Marsela iz 'Života na vagi': Nekada imam dva puta dnevno trening i promijenila sam prehranu

tko želi biti milijunaš

Natjecatelj odlučio ne poslušati savjet publike: Odustao i kući otišao s 10.000 eura

Zoranov džoker zovi, nažalost, nije znao odgovor, pa je zatražio i pomoć publike čiji su postotci najbliži bili za odgovore pod C i D. Srećom, odlučio je vjerovati svojem instinktu i odustati jer je točan odgovor bio pod A, "Uspinjanje i silaženje", za koji je publika dala samo 21 posto. Zoran bi izabrao taj odgovor, no s obzirom na to da je odustao, osvojio je 10.000 eura.