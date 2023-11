Marko Tolja: Pjesma za sina Mara sigurno je jedna od najvažnijih koje sam u životu napisao

Pred kraj ove godine Marko Tolja odlučio je počastiti svoje obožavatelje novim glazbenim materijalom te je nakon hitova "Nismo znali bolje" i "Ruke sigurne" sada objavio i nježan EP "Pianissimo" koji prati i zanimljiv videospot u kojem se nalaze sve pjesme s ovog albuma, o kojem nam je Marko više rekao u razgovoru te nam je otkrio i neke detalje iz privatnog života te koju je od pjesama s ovog albuma posvetio starijem sinu Maru.

"Pianissimo" je naziv novog albuma, koji je publika čekala 11 godina. Sam naziv daje naslutiti da ste ostali vjerni svom izričaju, otkrijte nam koliko pjesama publiku očekuje na ovom albumu i jesu li na albumu pjesme koje ste dugo čuvali u ladicama ili su nastale nedavno?

– Na moju veliku žalost, glazbena industrija više ne funkcionira onako kako je funkcionirala u mojim počecima. Sada se radi "singl po singl", a albumi su na neki način prošlost. Ali meni je to jako falilo. Taj način rada. Da svojoj publici poklonim cjelovito autorsko djelo. Nešto što predstavlja mene i moje trenutačno stanje. Neke pjesme imaju već nekoliko godina, a neke su novijeg datuma, ali sve su jako intimne i meni važne. To je tip pjesama koje kao "radijski singlovi" možda nikada ne bi bile izdane i baš sam zato napravio ovaj EP da i one nađu svoje mjesto. Album "underdog" pjesama koje strpljivo čekaju svojih 5 minuta.

Pripremili ste i zanimljiv videospot od čak sedam pjesama, o čemu se radi, kako se rodila ta ideja da ga, ako se ne varam, snimite u školi koju ste pohađali?

– Želio sam na neki način svim tim pjesmama dati i videooblik jer puno ljudi tako lakše konzumira glazbu. Kada sam razmišljao u kojem bismo prostoru to mogli snimati, odmah mi je na pamet pala moja gimnazija – Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci. Tamo sam se prvi put susreo s malo ozbiljnijom poezijom i zaljubio se u nju. Da se u nju zaljubim, najviše mi je pomogao moj razrednik i profesor književnosti Krešimir Cvjetković koji je, osim što mi je bio profesor, također bio i prijatelj – kako u tim osjetljivim školskim danima tako i poslije u životu. Zato mi se snimanje videa u gimnaziji činilo kao sjajno zatvaranje kruga.

Rekli ste kako je ovo vaš najintimniji album, jednu od pjesama posvetili ste i starijem sinu, kako se pjesma zove i kada je nastala?

– Ovo je svakako najintimniji album do sada. Kao što sam rekao, tu su svoje mjesto našle pjesme koje su preintimne, prelagane i izvan današnjih komercijalnih pravila. Osim toga, većina aranžmana sastoji se samo od klavira i kontrabasa. Tko u današnje vrijeme takvo što uopće radi?! Mislim da se danas glazba svela na to tko će napisati veći hit i čija će se pjesma više zavrtjeti na radiopostajama ili dobiti više klikova. I uglavnom svi pišu pjesme s tom premisom na pameti. U jednom sam se trenutku upitao tko će onda pisati pjesme kakve i ja sam volim slušati? Sigurno ima još puno ljudi poput mene koji žele čuti pjesme koje nisu ukalupljene u današnje standarde. I tako sam se odvažio na ovaj korak. Pjesma za Mara sigurno je jedna od najvažnijih koje sam u životu napisao. Ujedno i najtežih. Dugo sam je pisao jer mi se činilo da ništa nije dovoljno dobro i snažno da bi moglo opisati tu ljubav i sreću prema vlastitom djetetu. I na kraju je nastala "Zbog tebe" i nadam se da će jednog dana i on sam biti ponosan što je to njegova pjesma.

Pripremate li koncertnu turneju nakon objave albuma, imate li plan promocije?

– Svakako planiramo turneju. Minimalistički pristup koji smo imali dok smo radili "Pianissimo" dopušta nam da s tim programom idemo u meni najdraže, male intimne kazališne prostore. Za sada slažemo datume, ali plan je da s koncertnom promocijom krenemo početkom sljedeće godine.

I ove godine tradicionalno ćete pripremiti Sinatrovo, ovaj put u Mozaik Event Centru. Čime vas je i kada fascinirao Frank Sinatra, što vas kod njega fascinira?

– Po mom mišljenju, Sinatra je najveći pjevač i interpretator svih vremena. Nije tajna da me osim njega fascinira i ta glazba i općenito taj period povijesti i sve vezano uz njega. Sinatrovo je tijekom godina stvarno preraslo u društveni fenomen. Da tolika količina ljudi dolazi iz godine u godinu slušati pjesme iz 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća – to nisam mogao očekivati ni u najluđim snovima. Od početaka moje karijere cilj mi je bio tu glazbu približiti hrvatskoj publici, posebice mlađoj. I sada kada gledam da se svake godine ulaznice sve brže rasprodaju, moram reći da se sav moj trud ovih 17 godina isplatio. Zato ove godine, u suradnji s Top radiom, Sinatrovo će biti veće i glamuroznije nego ikad prije. Pravi mali retro festival dobre glazbe. I moja je preporuka da svi zainteresirani požure po ulaznice jer svake godine planu.

Hoćemo li vas gledati u novoj sezoni showa "Zvijezde pjevaju" i je li vam draža uloga mentora ili člana žirija?

– Nisam siguran hoće li biti nove sezone showa "Zvijezde pjevaju", ali ako opet dobijem poziv da budem član žirija, rado ću se odazvati jer se Danijela, Mario i ja tamo super zabavljamo.

Dobili ste i drugog sina, objavili ste i nekoliko videa u kojima ga uspavljujete dok svirate klavir, koje pjesme ga uspavaju i je li lakše s drugim djetetom nego s prvim?

– Nekako si s drugim djetetom opušteniji. Kao, sve si već prošao... Ili možda imaš manje vremena za razmišljanje jer imaš i starijega klinca kojeg treba paralelno hendlati. Glazba je kod nas u kući konstanta. Igrom slučaja shvatio sam kako Niko super reagira na zvuk klavira pa nam je to sada neki "naš đir" – da mu sviram i pjevam. Za sada se ne buni, a nadam se da će tako i ostati.

Kako funkcionira odnos starijeg i mlađeg sina, je li bilo ljubomore?

– Za sada nema ljubomore, dapače. Maro je jako brižan prema bebi, stalno mu nosi plišance. Jako je ponosan što više nije najmanji u obitelji i što je sada veliki brat. Barem je za sada tako dok mu Niko ne krene krasti igračke.

Živite u Zagrebu, ali Rijeka je vaš rodni grad, more je vaše prirodno stanište, a posebna vas ljubav veže i za drveni brod Liburniju koji je već dugo u vašoj obitelji.

– Rijeka će uvijek biti moj grad i moji ljudi. Često mu se vraćam jer mogu samo određeni period biti bez mora. To je fizička potreba nas ljude s mora. Nisam samo osoba koja je rođena u gradu na moru. Istinski i genski povezan sam s morem od malih nogu. Sva sam ljeta provodio na jedrilici koju je sagradio moj nono. Kada tako odrastate, onda bez mora jednostavno ne možete sretno živjeti.

