Marko Grubnić pohvalio se svojom torbicom poznatog modnog brenda, a cijena joj iznosi čak 24 tisuće kuna

U svom ormaru modni stilist Marko Grubnić ima bogatu kolekciju torbica poznatih modnih brendova i među njima ima i neke favorite koje često nosi, a sada je novom fotografijom na Instagramu pažnju privukla njegova ružičasta torbica Dior Saddle. Objavio je fotografiju snimljenu u centru Zagreba na kojoj nosi svijetlo plavi džemper uz koji se savršeno uklopila njegova ružičasta Dior Saddle torbica čija cijena iznosi 24 tisuće kuna.

Uz ovu torbicu isticao se i remen modne marke Hermes te Gucci cipele koje koštaju sedam tisuća kuna. Zbog svojih fotografija na Instagramu nekada je na udaru kritika i ružnih komentara, a u nedavnom intervju Marko nam je rekao kako se na takve komentare ne obazire previše.

- Moje fotografije i moj profil su moje umjetničko djelo čijem sam stilu i estetici vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i “aferama”, to je moja estetika i ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tom nikoga ne ugrožavam s time, nitko ne plaća pretplatu na moj profil, niti plaća porez pa da me ima pravo prozivati – rekao nam je Grubnić i naglasio da nije influencer niti živi od Instagrama.

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'