Marko Braić imao je najbolju transformaciju: Ovo je stvarno bio vokalni vrhunac

Ove nedjelje, u 13. epizodi omiljenog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', Marko Braić na pozornicu je izašao kao britanski kantautor predivnog baritona Rag'n'Bone Man, a ova izvedba u kojoj su do izražaja došle njegove vokalne sposobnosti donijela mu je još jednu pobjedu. ''Ti si ovim glasom probudio sve moguće emocije u mojem tijelu. Lijepo si dočarao taj duboki bariton. Snaga kojom si prštao, nevjerojatno je, ja sam se naježila'', rekla mu je Nives. ''Svaka ti čast Marko, ovo je stvarno bio vokalni vrhunac. Ovo je bilo intimno, emotivno i uvjerljivo, točna svaka notica. Vidim da si uživao u ovoj izvedbi i voliš ovu pjesmu. Odličan si performer i sto posto si bio u ovoj priči'', rekla mu je Indira.

Marku Braiću ovo je četvrta pobjeda u emisiji te je odlučio da Nova TV u njegovo ime 10 tisuća kuna donira udruzi ''Putokaz''. Vidjeli smo i kako se Fabijan Pavao Medvešek snašao u ulozi svestranog člana skupine Black Eyed Peas, Will I Am. Otpjevao je plesni hit ''I Got a Feeling'' uz koji je i zaplesao poput Will I Ama u spotu u kojem je prikazan ludi noćni provod. ''Jako mi je bilo dobro'', rekao je Fabijan nakon nastupa, a i žiri je bio zadovoljan. ''Ovo je bilo izuzetno zabavno. Tulum je bio kakav i je u tim godinama. Koreografski je bilo puno improvizacije, ali to tako ide'', rekao je Igor. ''Sad smo vidjeli da se znaš opustiti, da znaš uživati u društvu, bio si u predivnom društvu. Meni je ovo bilo fantastično'', istaknuo je Goran.

U lude osamdesete odvela nas je prošlotjedna pobjednica Lu Jakelić. Ovoga puta gledali smo je u liku Sanje Doležal, pjevačice legendarne grupe Novi fosili. Dok je Lu izvodila točku, imitirajući spot pjesme ''Dobre djevojke'', na pozornicu je u imitaciji spota sudjelovala i prava Sanja Doležal te na kraju zapjevala s Lu. ''Super je. Inače volim slušati Lu kad pjeva, volim što pjeva i kad su me pozvali bilo mi je drago, samo bih voljela da su me stavili u neku drugu ulogu'', rekla je Sanja nakon izvedbe te odala da je ''jako zadovoljna sa sobom od nekada''. ''Ovo je bila jedna od mojih najdražih pjesama kada sam bila mala i u tom trenutku sam počela obožavati Sanju kao protagonisticu poziva na buntovništvo'', rekla je Nives. ''Bilo mi je teško razlikovati kopiju od originala. Sanja, ja znam kako je to kad te dupliciraju. Mene su zvali kopijom Indire Force'', kazala je Indira. ''Bilo je veliko veselje, svi smo uživali'', kratko je komentirao Goran.

Foto: Nova TV

Seksi stas i glas zavodnika Enriquea Iglesiasa utjelovila je Neda Parmać. ''Ja sam vidjela dobru zabavu, došlo mi je da skočim i da se malo razbacam'', rekla je Indira. Nives je ispričala kako je ona imala priliku upoznati Enriquea, ali da je Neda poboljšana verzija njega, jer bolje pjeva i manje je arogantna. ''Neda to ne može toliko loše otpjevati, kao Enrique'', dodala je Nives. ''Bolja si kopija od Enriquea'', našalio se Igor.

Na užarenoj pozornici showa zapjevala je i zaplesala domaća kantautorica Alka Vuica u koju se transformirao Mario Valentić. Pjevao je pjesmu ''Ola'e'' i rukama mahao baš kao Alka u video spotu, što je primijetio i žiri. ''Odlično ti sjeda taj melos, ti pokreti ruku koji su karakteristični za Alku, te su ruke uvijek u akciji'', kazala je Indira. ''Koji si ti propuh s tim rukama napravio, to je čudo jedno. Stvarno si svježeg zraka donio tu'', našalio se Igor komentirajući nastup. ''Bilo je izuzetno zabavno. Sve što se dalo izvući, ti si izvukao'', kazao je Goran.

Nakon što je u prošloj emisiji uskočio u cipele Emilije Kokić, Siniša Ružić ovoga puta opet je na pozornicu izašao u ženskom izdanju. U liku američke pjevačice Taylor Dane, Siniša izveo je hit ''Tell It To My Heart'' imitirajući spot. ''Ovo je bilo onako kako je trebalo biti. Bio si prezabavan, presmiješan, to boksanje rukama je nevjerojatno. Užasno zabavno i smiješno, ali i kvalitetno, dirljivo'', rekao je Igor. ''Ne samo da je bilo dirljivo, ovo je bilo i potresno. Konačno se vidjelo da kad glumac više nema izlaza, onda posegne za super moćima. Vidjelo se da si zabljesnuo u jednom momentu poput meteora'', komentirao je Goran.

Foto: Nova TV

Lana Klingor Mihić utjelovila je kraljicu popa Madonnu u njezinim mlađahnim danima s početka karijere te otpjevala pjesmu ''Tru Blue'' sa zahtjevnom količinom teksta za jednu laganu melodiju. ''Odlična si, nevjerojatna je sličnost s Madonnom. Nije lako dočarati tuđe emocije, a tebi je to stvarno pošlo za rukom'', rekla je Indira. ''Madonu najviše volim iz ove turbulentne faze kada je iz nje isijavao taj istinski seksipil, kada nije bilo potrebe da nešto naglašava jer to sve zaista ima u sebi. Sve je bilo jako krasno i hvala Bogu da ti se gljiva malo i smilovala i da si napokon i zaplesala. Lijepo te vidjeti kako plešeš'', komentirala je Nives.

Kao seksi Jelena Rozga na pozornicu je izašla natjecateljica Marina Orsag i otpjevala je Jelenin hit ''Tsunami'' te pri tom imitirala kadrove iz video spota. ''Letjela si kao leptir, ubadala si kao pčela'', rekao je Goran te dodao da je koreografija bila jako dobra. ''Imala si i puno boljih nastupa koji su me i bacili sa stolca, ali ne znači da je ovaj bio loš'', rekao je Igor te dodao da je bila apsolutno na nivou.