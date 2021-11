Mario Petreković svojoj Marli posvetio je pjesmu: Što trebam činiti? Kako ju zaštititi?

Komičar i voditelj Mario Petreković uživa u čarima očinstva i susreće se s izazovima ove uloge, a jedan od tih izazova je opisao i kroz stihove te ih podijelio na Instagramu. U ovoj pjesmi Petreković se bavi temom zašto se bebe otkrivaju.

Zamisli zašto se beba cijelu noć otkriva, vruće joj je ili ju grebe dekica?

Nedoumice me muče

i srce mi odmah jače tuče.

Što trebam činiti?

Kako ju zaštititi?

Dok beba spava,

Samo je jedna formula prava:

Kad se bebi 100 palce otkrije,

tata ga poljupcem hitro pokrije

Njegova pjesma je raznježila pratitelje na Instagramu, a prije nekoliko mjeseci kada je sudjelovao u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" ispričao nam je u kojem smislu ga je očinstvo promijenilo.

- Nekako me je zadesilo u cvijetu mladosti. Doslovce preko noći. Rek’o, pa šta sad ovako mlad, neiskusan, neproživljen i neiživljen, što ću sad.. Kako ću ja to? Kad gle čuda. Eto mene, ja otac, jednoj prekrasnoj curici, Bimbli Brbelić. Vrhunski, zar ne? Neočekivano. Mogu slobodno reći da sam s očinstvom postao bogat čovjek. Promijenilo je prioritete i fokus je na razvoju i posvećenosti djetetu i obitelji u svim segmentima, mislim, ništa novoga što niste i od drugih očeva i roditelja do sad niste čuli.. Ako me je promijenilo, to je samo na bolje, definitivno - u svom šaljivom tonu je kazao Mario. On i djevojka Aleksandra Kramberger roditelji su postali u kolovozu prošle godine kada im se rodila malena Marla.

