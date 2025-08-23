Mariju su zbog težine vrijeđali u školi, a Ivana se boji da će postati teret vlastitoj djeci

Marija dolazi iz Blaca u dolini Neretve, a za sebe kaže da je emotivna, pozitivno luda, šaljiva, iskrena i - pomalo lijena. Višak kilograma joj otežava svakodnevicu - teško joj je sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. „Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti“, zabrinuto kaže 25-godišnjakinja koja radi kao sous chef.

Marija se prisjeća i teških trenutaka. U školi je, kaže, bezbroj puta doživjela uvrede, no smatra da će to sve doći na svoje kad skine kilograme. Iako ponekad vidi sebe, kako kaže, zarobljenu u salu, u budućnosti zamišlja drugačiju sliku - zdravu, vitku i sretnu sebe u braku i s troje djece. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti. „Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo“, kaže 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodaje: „A voljela bih nositi i haljinu!“

Ivana za sebe kaže da je komunikativna, snalažljiva, vedra, uporna i tvrdoglava - no iza tog optimizma skriva se težina koja je već godinama sputava u svakodnevici. „Najviše se sramim kad trebam kupiti odjeću, a nema veličine za mene. Ili kad na poslu trebam nešto napraviti, a ne mogu zbog svoje težine“, priznaje 38-godišnja Bjelovarčanka.

Kao djevojčica sanjala je da postane policajka ili vojnikinja, no još u osnovnoj školi shvatila je da zbog kilograma to neće biti moguće. Danas joj je teško sagnuti se i zavezati cipele, ustati iz kreveta ili normalno potrčati. Najveći strah joj je da će zbog težine prerano umrijeti ili postati teret vlastitoj djeci. Upravo zato odlučila je stati pred izazov i potražiti pomoć. „Uvijek je nešto drugo bilo bitnije od mene, ali došla sam do ruba i ne mogu više ovako. Moj je motiv da mi pomognu stručne osobe jer sama ne mogu“, iskreno kaže Ivana.

