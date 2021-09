Marijana Mikulić nakon brojnih pitanja odgovara: Sve super i pozitivno, al nemojte mi s tim 'da sam ja ti', jer maco nisi

Prije dva dana glumica Marijana Mikulić objavila je obiteljsku fotografiju na kojoj je sa sinovima i suprugom, a njezin najmlađi, trogodišnji sin Jakov na fotografiji sjedi u dječjim kolicima. Nakon ove objave stigle su joj brojne poruke s pitanjima zašto još uvijek malenog vozi u kolicima. Marijana se odlučila osvrnuti na ta pitanja i poslati jasnu poruku znatiželjnicima.

- Nakon objave neki dan stižu poruke: kako to da se Jaki još hoće voziti u kolicima, pa ZAR se još vozi, ZAŠTO se još vozi... U šetnji je nedavno naišla pored nas starija gospođa koja je za ruku držala curicu dosta manju od Jakova i kaže "uh, vidi kako je ovaj dječak velik a još se vozi u kolicima" Tako svi mi komentiramo i zaključujemo po vlastitom iskustvu. A nemamo pojma kako komentar utječe na onog koga komentiramo/kome ga upućujemo. Mi smo proljetos prerasli triciklić i proslijedili ga, guralicu za bebe još davno, ljetos kišobran kolica.. Aaali jako brzo smo se pokajali za kolica. Jer s Jakijem su šetnje postale.. nazovimo to-avanture! - napisala je glumica i u nastavku opisala kako te šetnje bez kolica izgledaju i zbog čega završavaju i njezinim i suzama njezinog sina.

- Odlazak na plac bez kolica završava u suzama - što njegovim što mojim - ta borba s rukama punim vrećica još tegliti i njega dok vrišti, svi gledaju. Nemoguće je bez lizalica, bombona i sličnih utenzilija najjednostavnije rute prijeći ako ne idemo u smjeru koji on zamisli-v bacanje, plač, vriska, grize, grebe-jer ne zna reći što želi. A objasniti mu ne možemo. Tako da smo po hitnom postupku usred odmora uzeli nova kolica, jer je to ipak bolje rješenje od stalnog trpanja slatkišima. Jednostavnije dođemo od točke A do točke B, idemo do mjesta gdje se on može istrčati pa ga tamo pustimo, u košaru trpam namirnice, nemam teglenja ni njega ni stvari. I, eto, zato mi s tri godine još trebamo kolica, i trebat ćemo još neko vrijeme. Da pojednostavimo život i njemu i nama. Ne moramo uvijek sve zapitkivati, komentirati, dijeliti savjete, jer ne znamo kakve su borbe s druge strane i zašto se osoba ponaša kako se ponaša, zašto radi to što radi. Možemo nekad reći nešto lijepo, a ako nam se ne da, možemo i šutjeti. Možemo svoju pamet i savjete nekad zadržati za sebe. Sve super, sve pozitivno, al nemojte mi s "da sam ja ti", jer, maco, nisi😉 - poručila je Marijana. U komentarima su joj se javile i druge mame s riječima podrške i podijelile su svoja slična iskustva.

