Marijana Batinić otkrila kako je upoznala supruga i objavila njihovu prvu fotku ikad!

Vesela voditeljica Marijana Batinić je dirljivom objavom odlučila čestitati suprugu Mateju Pašaliću osmu godišnjicu braka, a pritom je otkrila kako su se zapravo upoznali.

- Upoznali smo se na Halloween partyju, prije točno osam godina. S tog nezaboravnog tuluma u Katranu nemam zajedničku fotku, ali zato imam našu prvu, i to s prvog zajedničkog putovanja. Sretna nam godišnjica i neka nam svaka godina bude kao ova 'krizna' sedma - napisala je ispod fotografije.

Foto: Instagram

U daljnjim objavama na Instagram pričama prisjetila se zajedničkih Halloween kostima i kako se "nekad partijalo".

RTL-ovu voditeljicu Marijanu Batinić proteklih godina gledamo kao zaštitno lice emisija "Život na vagi" i "Ljubav je na selu". Uvijek nasmijana i puna energije 38-godišnja voditeljica, majka i supruga suočava se sa strahovima vezano uz odrastanje četverogodišnje kćerkice Ene, ali nedavno je otkrila pojedinosti o odnosu sa suprugom Matejem Pašalićem.

Između ostalog progovorila je i o selu kao boljem mjestu za osnivanje obitelji od grada.

- Uvijek sam voljela selo, te poštene radišne ljude koji su naizgled obični, ali dok mi filozofiramo o životu, oni zapravo žive prave vrijednosti. Da nije neimaštine, mogli bismo reći da su puno sretniji od ljudi u gradu - rekla je lijepa voditeljica u intervjuu za Story jednom prilikom.

Priznala je kako tijekom ljeta nije fizički aktivna. - Ljeti češće snimam, a u pauzama od snimanja se odmaram, tako da i nisam baš fizički aktivna. Tko je vidio trenirati po vrućini! Ljeti sam više 'pusti me stat' - kazala je Batinić, a na pitanje o odgoju male Ene otkrila je čega ju je sve strah.

- Bojim se trenutka kad će mi prvi put zalupiti vratima pred nosom, kad se više ne bude htjela maziti sa mnom, a pomalo se plašim i njezinih reakcija na moje savjete i komentare. Raste naočigled, a ja se ne mogu odlučiti veseli li me ta spoznaja ili rastužuje - priznala je nakon upita boji li se puberteta i što očekuje da će biti najveći izazov u kćerinom odgoju. Progovorila i o odnosu s mužem i izdvojila što ju kod njega može naživcirati. - Kad on nešto zacrta, teško možeš utjecati na to da promijeni odluku. Njegovo 'ne' gotovo nikada ne postaje 'da'. Pokušala sam primijeniti razne metode uvjeravanja, ali ne ide mi - istaknula je Marijana.