VELIKA TRANSFORMACIJA

Marija je u 'Životu na vagi' izgubila 45,5 kg: Više ne trebam piti tablete za štitnjaču ni za tlak

13.11.2025.
Odmah nakon izlaska iz showa upisala je teretanu i radila dva treninga dnevno

Simpatična Marija (25) iz Blaca u finalu showa "Život na vagi" nije osvojila glavnu nagradu, ali imala je razloga za slavlje zato što je kao nefinalistica s najvećim izgubljenim postotkom osvojila nagradu od sedam tisuća eura na opće oduševljenje publike. Mare je u 'Život na vagi' stigla sa 142,5 kilograma, i u finalu je imala 97 kilograma - razlika je to od 45,5 kilograma, što je 31,9% izgubljene tjelesne mase. U podcastu 'Spill The Tea' Marija je otkrila kako je puna energije i iskustvo sudjelovanja u showu opisuje kao ludo i nezaboravno.  "Plesala sam i pjevala, ludovala sam! Jedva sam čekala da dođe mojih pet minuta", kazala je simpatična Dalmatinka kako je dočekala finale showa. 

Održati kilaži i nastaviti gubiti kilograme najteži je zadatak kandidatima nakon što napuste show u kojem su u svakom trenutku imali podršku i nadzor trenera. Marija je nakon povratka kući zadržača zdrave navike koje je stekla u showu i nije gubila vrijeme i odmah se primila posla kako bi se kilogrami nastavili topiti.  "Odmah sutradan sam upisala teretanu i radila dva treninga dnevno. Treći mi je bio posao, jer u sortirnici mandarina dižem gajbe od deset kila osam sati. To je bio posao i teretana", ispričala je Marija, koja je vani skinula dodatnih 13-14 kilograma. Marija je posebnu vezu ostvarila s Katom, koja joj je, kako kaže, bila majčinska figura. "Stalno se čujemo. Ona bi uvijek stala u moju obranu. Dobar je čovjek, stvarno."

Ključnu ulogu u njihovoj transformaciji imali su treneri, ne samo fizički, već i psihički. "U Mirni sam vidjela istu energiju kao kod moje tetke. Svaki put bi osjetila kad bih pala s glavom i podigla bi me", rekla je Marija.  Marija, koja je u show ušla sa 142,5 kilograma, a danas ima 97, prvi put nakon osnovne škole nosi dvoznamenkasti broj kilograma. "Napravila sam nalaze. Više ne trebam piti tablete za štitnjaču ni za tlak. Napokon su mi svi hormoni proradili", sretno je ispričala. Najveći joj je gušt, kaže, što napokon može ući u trgovinu i kupiti odjeću koja joj se sviđa.
Ključne riječi
showbiz život na vagi

