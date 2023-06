Marco Cuccurin proslavio 22. rođendan te podijelio djelić atmosfere sa zabave

Influencer Marco Cuccurin proslavio je 22. rođendan i to 'daleko od svih', a pozvao je i natjecatelje emisije 'Ples sa zvijezdama' u kojoj je nedavno odnio pobjedu.

Marco je rođendan proslavio uz bazen, a umjesto torte, svijeće je puhao na pizzi. Cuccurin je na rođendan pozvao i druge natjecatelje emisije pa su tako došli Daria Lorenci Flatz, Ivan Jarnec i Marcova plesna partnerica Paula Tonković.

- Rođendan na selu daleko od svih. Vikendica s meni dragim ljudima, bazenom, suncem i puno osmijeha. Što još poželjeti? Pa sretan mi bio, da vam još dugo širim pozitivu i ljubav. Volim vas sve! - poručio je uz fotografije s proslave.

Nekoliko dana prije, Marco se pohvalio i puhanjem svjećica na torti te zahvalio pratiteljima

- I vaš Marco slavi 22. rođendan. Vrijeme leti kao ludo, ali moram reći da sam ponosan koliko sam toga postigao ovako mlad. Uz 2 pobjede koje sada imam iza sebe, treća i možda najveća je da pušem svjećice u krevetu kuće u koju ćemo uskoro useliti, pa možemo li ljepši i bolji uspjeh od tog? Hvala vam što me podržavate, volite, pratite, a ja vam obećajem da vam donosim još mnogo novih stvari u ovoj godini. Voli vas vaš slavljenik Marco- napisao je uz video.

Podsjetimo, pobjednik "Plesa sa zvijezdama" u jednom je intervjuu nedavno pričao o tome kako se nosio s komentarima kada je priznao da je biseksualac te koje je sve važne životne lekcije naučio.

- Na početku je bilo teško jer nisam znao dobro podnijeti toliko kritika. No s vremenom sazreš, odrasteš pa sve postane mnogo lakše. Danas mogu reći da sam ponosan na sebe i svaki dan stječem sve više razumijevanja okoline, publike i prijatelja koji me prate. Kada si sto posto zadovoljan sobom, mislim da ljudi to prepoznaju, osjete i ruše se sve barijere. Uvijek ću isticati koliko je važno pomagati i biti dobar čovjek. Jednostavno će se ljudska dobrota i ljubav uzdignuti, doći negdje na vrh i pobijediti. Iz ovoga mogu izvući samo pozitivno jer negativno nikad i ne gledam. Vjerujem da mi se događaju lijepe stvari jer ih privlačim svojim stavom i razmišljanjem - Markov je odgovor na pitanje kako se nosio s komentarima nakon priznanja da je biseksualac.

Inače, influencer je uz pobjedu u plesnom showu, pobijedio i u onom pjevačkom 'Zvijezde pjevaju' kada mu je mentorica bila Mia Negovetić .Tada je otkrio da mu je velika želja baviti se pjevanjem, a nakon te pobjede na to se i usmjerio.

