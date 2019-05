Mučki napad s leđa: Divljački udario Schwarzeneggera dok se fotografirao s djecom

Glumačka zvijezda Arnold Schwarzenegger (71) napadnut je u Južnoj Africi, tijekom posjeta godišnjem sportskom natjecanju Arnold Classic Africa. Riječ je o natjecanju u kojem se djeca natječu u raznim sportskim disciplinama, a bivši guverner Kalifornije je tamo počasni gost i sudac.

Na videu objavljenom na YouTubeu glumac se nasmiješen fotografirao s djecom, kada se anonimni muškarac zaletio i skoku ga udario nogom u leđa. Arnold je pao, a osiguranje je izvelo muškarca koji je urlao.

Schwarzenegger je kasnije na Twitteru objavio status u kojem je napisao kako u prvi trenutak nije ni shvatio da je napadnut.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.