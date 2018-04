Princ William i princeza Kate konačno su objavili ime svog trećeg djeteta koje je rođeno u ponedjeljak. Mali princ zove se Louis Arthur Charles.

– Vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea oduševljeni su što su nazvali svog sina Louis Arthur Charles. Beba će biti poznata kao Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Louis od Cambridgea – objavili su na službenom Twitter-profilu Kensingtonske palače.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ