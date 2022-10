Maju Šuput je Farija (12) rasplakala svojim glasom, a jedan nastup je dobio ovaj komentar: Bolan i odvratan talent

U drugoj epizodi Supertalenta vidjeli smo devet novih, zabavnih, neobičnih i iznenađujućih točaka, a emisija je završila nastupom 12-godišnje Farije Gaši koja je svojom emotivnom izvedbom pjesme 'Da je tuga snijeg' oduševila i rasplakala članove žirija, a posebno je ganula Maju Šuput koja ju je zlatnim gumbom lansirala direktno u polufinale. „Ovo je jedan od onih momenata kada se ja i Martina redovno pogledamo odmah na prvi ton i kada vidim njezine suzne oči onda ide lančana reakcija. Pjevala si pjesmu koja je zaista neočekivana od tebe… Pjevaš nevjerojatnom lakoćom, a pjevaš fenomenalno. Mislim da je pred tobom jedna zaista blistava karijera“, poručila je Maja koja nije mogla zadržati suze nakon Farijinog nastupa. Iako joj je Maja stisnula zlatni gumb, ni ostali članovi žirija nisu ostali ravnodušni, a Martina je zaključila: „Mene si jako dotaknula, ne samo svojim nevjerojatno čistim, iskrenim i autentičnim vokalom, nego i s jednim senzibilitetom i fantastičnom vještinom kada kreneš pjevati da uploviš u svoj svijet. To što si nam ponudila u kombinaciji sa svojim glasom je doista jedan mali hrvatski supertalent“.

U drugoj emisiji atmosferu u studiju rasplamsao je povratnički kandidat Dino Radosavac koji je publiku i žiri zabavio i rasplesao svojom autorskom pjesmom 'Viski i tekila'. Iako se po nazivu to možda ne bi dalo zaključiti, radi se o ljubavnoj pjesmi koju je Dino odlučio posvetiti Maji Šuput koja nije skrivala oduševljenje kada ga je ponovo ugledala na pozornici. Iako Dino prije nekoliko godina nije uspio dobiti prolazne glasove, ovoga je puta osvojio simpatije svih članova žirija koji su vrlo brzo počeli pjevušiti refren njegove zarazne pjesme. „Dino, pjesma je ušla u uho svima i meni je toliko drago da si ti nama došao, a što se mene tiče – popravio si mi večer definitivno!“, poručila je Maja, a Dino je pozornicu napustio s velikim osmjehom i tri prolazna glasa.

Magistar informatike Mario Zovko impresionirao je žiri umijećem oponašanja, a za svoj audicijski nastup izveo je 20-ak uvjerljivih imitacija pjevača i pjevačica među kojima su se našli Arsen Dedić, Massimo, Josipa Lisac, Tonči Huljić, Mišo Kovač, Željko Bebek, Alka Vuica i mnogi drugi. „Stvarno iznenađenje! Mislila sam da ćete pjevati neki čudan stil, a uopće mi nije palo na pamet ovo… Meni je ovo stvarno bilo dobro i baš ste me zabavili, ugodno iznenadili i mogla bih vas slušati još dugo i ponovo“, zaključila je Maja.

Simpatična Argentinka s hrvatskom adresom Maria Lopez na nagovor prijatelja prijavila se u Supertalent, a svojim je plesom na kolu izmamila osmijehe na licima članova žirija koji su oduševljeno pratili njezinu koreografiju. Iako su zaključili da Maria djeluje kao da svoj nastup izvodi fluidno i s velikom lakoćom, ona ih je iznenadila informacijom da kolut može težiti čak 15 kilograma, a na račun svog talenta koji je vježbala u Brazilu, dobila je četiri prolazna glasa. „Ja apsolutno obožavam ovakve toče. Bio sam u prilici da probam nešto s kolutom i znam koliko je teško jer treba puno snage, preciznosti i koordinacije… Ono što je zaista fascinantno jest da si uspjela interpretirati kod onih rotacija točno naglasak i stvarno je bilo perfektno, bez ijedne greške, što je stvarno veličanstveno“, zaključio je Davor.

Četiri prolazna glasa osvojili su i predstavnici Plesnog kluba Megablast Filip i Roko koji su svojim uigranim pokretima uvukli članove žirija u svijet breakdancea. Nakon što su na brojnim plesnim natjecanjima osvojili nagrade, uspjeli su impresionirati i žiri Supertalenta, a na račun svog nastupa dobili su brojne komplimente. „Ozbiljno teški elementi i ozbiljno dobra izvedba. Mene ne čudi ni prvo ni drugo mjesto, mene bi čudilo kad bi bilo neko manje mjesto na međunarodnim natjecanjima. Zanima me samo koje će mjesto biti ovdje kod nas“, poručila je Martina.

Neobični plesač Muy Moi šokirao je članove žirija talentom zbog kojeg su neki od njih za vrijeme trajanja točke morali skrenuti pogled. Prije svog nastupa Muy Moi poručio je da očekuje atipične reakcije žirija i publike, a upravo je to i dobio nakon što je pokazao zapanjujuće trikove. Nastup je započeo fascinantnim savijanjem dijelova tijela, nakon čega je vatrenu baklju strpao u usta, a u nos gurnuo nož koji je Fabijan imao čast izvaditi. Za kraj nastupa, Muy Moi izveo je odvažan trik tako što je glavu naslonio na mačetu dok je na njoj držao tešku ciglu koju je Frano razbio čekićem. „Teško mi je uopće reći nešto jer nisam vidjela cijeli nastup. No ono što sam vidjela je definitivno talent. Bio je to bolan i odvratan talent koji nije smiješan. Želim li te opet vidjeti? Ne“, poručila je Martina koju unatoč neupitnom talentu nije uspio impresionirati. „Za mene je ovo bilo odlično iskustvo jer nikada nisam vidio takvo nešto. Bilo je izvrsno“, rekao je Fabijan koji mu je, baš poput Maje i Davora, dao prolazni glas.

Bivši vojnik Nikola Barbarić, poznat i kao klaun Spartanko Smotanko, oduševio je članove žirija i izborio četiri prolazna glasa zabavnim nastupom kojim inače zabavlja djecu. Dok su članovi žirija u ritmu glazbe mahali balonima koje im je poklonio, klaun Spartanko do suza ih je nasmijao veselim trikovima, a za kraj je napuhao ogroman balon kojega je zatim navukao preko glave i čitavog tijela. „Vratili ste nas u te neke dječje dane. Ne pamtim da sam Martinu vidjela ovako istinski sretnu… Bili ste stvarno zabavni i imate to nešto toplo i veselo u sebi“, poručila je Maja.

Još jedan bivši vojnik pojavio se na pozornici Supertalenta, no sa sasvim drugačijim talentom. Filip Ščrbak uz pratnju dvojice kolega izveo je zahtjevnu koreografiju koja se sastojala od street workout elemenata. Iako je Filip već na prvi pogled oduševio Maju pojavivši se u atraktivnom izdanju, uspio je pridobiti simpatije i ostalih članova žirija, a s ukupno tri prolazna glasa ostvario je prolaz u idući krug natjecanja. „Dečki, zaista ste moćni. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko su neke stvari teške koje ste vi sada napravili… Tko god je ikad probao street workout bilo gdje u parku, zna da ste vi stvarno majstori“, zaključio je Fabijan koji se na Majin nagovor popeo na pozornicu gdje je i sam izveo impresivan broj zgibova.

Iako je većina kandidata u drugoj epizodi Supertalenta uspjela izazvati pozitivne reakcije žirija, prolaz u daljnje natjecanje svojom izvedbom pjesme 'Zelene oči' nije uspjela izboriti Nevenka Hlebetina, a kakvi nas kandidati očekuju u idućoj epizodi doznajte uskoro na Novoj TV!