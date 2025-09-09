Majka pokojne Donne Ares javila se Halidu Bešliću dok vodi svoju najveću bitku. Nikog nije ostavila ravnodušnim

Nakon što je prije nekoliko tjedana u domaćim medijima odjeknula vijest kako je 71-godišnji bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe Halid Bešlić hospitaliziran zbog lošeg zdravstvenog stanja te je morao otkazati koncerte koji su već mjesecima rezervirani u cijeloj regiji, to je izazvalo brojne reakcije njegovih obožavatelja. Nakon toga stigli su i novi detalji njegova zdravstvenog stanja od menadžera Nedima Srnja, a koji je za Klix.ba rekao sljedeće: "Halid je trenutačno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutačno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, nište od toga nije točno", poručio je Nedim za spomenuti medij.

Sada je putem društvene mreže Instagram majka pokojne bosanskohercegovačke pjevačice Donne Ares, Ajka Kolaković dala veliku podršku Halidu, zato što je i on bio uz njezinu kćer kada je prolazila kroz teško životno razdoblje i vodila bitku za život. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i istaknula: "Što reći, Halid Bešlić, prije svega dobar čovjek pa umjetnik. Čovjek koji živi u simbiozi s narodom, pjeva za narod iz srca, a narod mu vraća tu ljubav svim srcem. Brz oporavak legendo, podrška naša. A davao si nesebičnu podršku našoj Donči, kako to samo ti znaš", poručila je majka Donne Ares u opisu fotografije.

Ako se prisjetimo, pokojna Donna Ares preminula je u listopadu 2017. godine u 41. godini života, poslije dugogodišnje borbe s rakom. Na posljednji počinak ispraćena je uz zvuk trube, a izvedena je pjesma "Amazing Grace".

Podsjetimo, menadžer Halida Bešlića nedavno je za In Magazin progovorio također o Halidovu zdravstvenom stanju: "To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće", pojasnio je. Tako je posljednji koncert otkazao i u Splitu, a prethodno je bio prisiljen otkazat i koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu. "Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima", poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada. Ranije se neslužbeno doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Inače, pjevač evergreen hitova kao što su "Miljacka", "Dvadesete", "Čardak" i mnogih drugih, ovo nije prvi put da se susreće sa zdravstvenim tegobama. Naime, prije nekoliko godina preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je da ima suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzo reakciji liječnika, Bešlić je tada spašen te je ta tegoba otklonjena. Također, godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a tada je zadobio i ozljede pluća. Posljednjih se godina bori i s dijabetesom, što dodatno komplicira pjevačevo zdravstveno stanje.