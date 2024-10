Majka joj je bila zvijezda 'Srebrnih krila', a Ira je naslijedila njezinu strast: 'Čim napravim pjesmu, prvo je njoj pošaljem'

Glazbeni korijeni Ire Žurić vezuju je uz svijet glazbe od najranijih dana. Ne čudi stoga što se talentirana Splićanka prijavila u 'Superstar', gdje je odlučila pokazati svu raskoš svog talenta. Glazbom se već bavi kao autorica, a sada je odlučila u popularnom glazbenom showu čitavoj Hrvatskoj pokazati što sve zna!

"Moja prijava u 'Superstar' ispala je skroz spontana i ideja je nastala dok sam sjedila u studiju s kolegama. Jedna od najboljih i najluđih odluka koje sam donijela. Uostalom, sad itekako znam kako je i pjevačima s kojima radim, ukoliko su bili na nekom showu", otkrila je Ira. Splićanka dodaje da je glazba najljepši dio njezinog života, iako je neko vrijeme ignorirala tu strast.

"Glazba je gorljiv poziv, koji te ne prestaje zvati ako barem jednom osjetiš da pripadaš glazbi i da glazba pripada tebi. Nakon dugo traženja i ispipavanja raznih branši, radnih mjesta, lokacija, gradova, shvatila sam samo jedno. Želim stvarati glazbu i pisati neke riječi koje će drugi pjevači oživjeti i otpjevati, unijeti dio sebe. Radim kao glazbena kompozitorica i tekstopisac. Stvaram glazbu i tekstove, i mogu vam reći da imam najljepši posao na svijetu", objašnjava Ira.

Splićanka pjesme piše još od osnovne škole, no odnedavno je pokrenula svoj glazbeni svijet u smislu u kojem to želi. Potpisuje nagrađivanu pjesmu 'Da na kraj svijeta odem', koja je nagrađivana na glazbenom festivalu u Sarajevu. Usto, trenutno piše za jednog od uvjerljivo najvećih umjetnica na Balkanu. "Kad sam vidjela da me takva pjevačica kontaktirala i tražila baš mene kao autora, pala sam sa stolice, a kako sam taj dan letjela dobro da nisam ispala i iz aviona! Tu je još divnih suradnji i vjerujem da one najbolje tek dolaze", priča ova svestrana dama.

Svestrana, jer uz glazbu, ova djevojka ima razvijen i poduzetnički duh - nakon što je diplomirala očnu optiku, pokrenula je vlastitu proizvodnju sunčanih naočala. "Kreativna sam jako, tako da sam htjela vidjeti kako je to imati svoj brend i mogu vam reći odlično. Međutim, sve sam, samo ne vrstan poduzetnik, s time bi se složila moja knjigovođa! Kad krenem vršiti inventuru webshopa, završim za klavirom dovršavajući refren. Tako da evo, možete vidjeti kojoj strani više naginjem! Svakako, dragi mladi, uzmite život u svoje ruke i napravite od njega remek djelo. Isprobajte sve što vas zanima, a nikada nije kasno pronaći ono ‘jedno’ što je vaš poziv", savjetuje ova mlada dama.

U svijet glazbe ušla je zahvaljujući obitelji, a najviše majci Barbari Vujević Žurić, koja je pjevala u kultnim 'Srebrnim krilima'. "Ona je moja jedinica, kako je ja zovem, bila je u 'Srebrnim krilima'. I danas palim spot za 'Božić dolazi' pa je gledam i gledam... Moja mama se bavi pjevanjem više od polovice svog života, gdje je nakon smrti glavnog člana 'Srebrnih krila' odlučila nastaviti sa solo karijerom u Splitu, osnivajući svoj prvi bend koji, evo, i dan danas punom parom radi! Čim napravim neku pjesmu prvo njoj pošaljem, kakav god žanr da jest. Njeno mišljenje mi je zauvijek najvažnije, a mogu i reći da sam joj poklonila jednu pjesmu u kojoj sam opisala njen cijeli život, i sada smo u procesu snimanja u studiju. Prema njoj sam najstroža", priča Ira.

Čitava Irina obitelj je glazba, a svaki član njezine uže i šire obitelji se, kaže, bavi glazbom. "To mi je fascinantno, gotovo da čovjek ne povjeruje. Većina razvija neke druge karijere, ali u obitelji imamo jako puno sjajnih gitarista. Imamo violu, violinu, klarinet, harmoniku, klavir,više ne mogu ni pohvatati tko što svira. Važno da se pjeva, i kada se okupimo da smo najglasniji u onom jednom - pjevanju iz duše. Zahvaljujući majci odrasla sam na kvalitetnoj glazbi, i imala tu čast da osjetim glazbeno-produkcijska studija sa svega četiri, pet godina. Doduše, tad nisam imala ni u petama da će upravo studio biti moj posao, ali Bog ima plan, a ono važnije, ima svoje pravo vrijeme. Ništa nije slučajno", ispričala je Ira.

