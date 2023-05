Maja Šuput uživala u sunčanom vikendu u društvu obitelji, a glavna zvijezda ponovno je bio maleni Bloom

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43) sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom uživala je ovog vikenda u Istri i na Kvarneru gdje je i nastupala. Nakon što je zapjevala u Puli i Rijeci uputila se u Opatiju, gdje je odmarala uz bazen i sunce u društvu obitelji. Maja se pokušala fotografirati sa suprugom, a glavna zvijezda bio je maleni Bloom i upao u kadar prilikom fotografiranja.

- Savršena nedjelja - napisala je pjevačica koja je pozirala nasmijana u zagrljaju supruga dok su sjedili na terasi.

Inače, Maja i Nenad su se vjenčali 2019. godine na luksuznom imanju u istarskim Balama. Na ceremoniji im je pjevala operna pjevačica Martina Tomčić. Raskošnu vjenčanicu joj je dizajnirao dugogodišnji prijatelj Marko Grubnić. Haljina je sa stražnje strane imala otvorena leđa i raskošan slojeviti šlep s volanima, dok je s prednje strane skrojena tako da prati liniju tijela. Tulum je trajao cijelog vikenda, a mnogi su Majino vjenčanje odmah proglasili vjenčanjem godine. Jednom prilikom otkrila je i kako su se upoznali.

- Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima. Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše - otkrila je Maja u intervjuu za Happy FM te nastavila:

- Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao. I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio – priznala je tada.

