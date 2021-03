Maja Šuput spremna je za rodilište, suprug smontirao i kolica!

Maja Šuput (41) potpuno je sprema za doček sinčića kojeg na svijet treba donijeti svaki dan. Pjevačica se opremila svime što bebi treba, namjestila mu sobu, kupila igračke i sve potrepštine za mamu, a danas je supruga Nenada još zamolila da složi i kolica.

Pjevačica, koju bije glas jedne od najorganiziranijih i najprofesionalnijih na estradi, ništa nije prepustila slučaju.

Bebu jedva čeka, a dane krati odmarajući, iako je sve do nedavno radila.

Nedavno je pozirala u svilenoj spavaćici te pred ogromnim platnom ( na kojem se sprema projicirati filmove) odlučila je guštati u zadnjim danima trudnoće prije nego što na svijet stigne sin kojeg čeka sa suprugom Nenadom Tatarinom (37). "Movie night at home. S obzirom na to da sam u posljednjih godinu dana pogledala sve što me zanimalo, sad se prepuštam vašim prijedlozima. Volim sve osim horora i SF-a...", priupitala je Maja fanove a komentari s prijedlozima ispod fotke ne prestaju stizati.

Nedavno se našalila se na račun bombastičnog intervjua Meghan i Harryja. - Molio bih Meghan i Harryja da ne skreću pažnju s Maje Šuput. Hvala - glasi šala koja je nastala nakon intervjua Harry i Meghan kod Oprah Winfrey. Intervju je i u Hrvatskoj bio iznimno medijski popraćen, tako da se nekoliko dana nije pisalo o Maji Šuput i njenoj trudnoći.

- Bombardirali ste me s ovim danas, napisala je Maja koja broji zadnje dane prije poroda najavljenog za 22. ožujka. Inače, Šuput je na Instagramu objavila snimku s jednog svog koncerta, a pokraj njega napisala je komentar zbog kojeg su neki njeni obožavatelji pomislili da je već rodila. "Samo da prijavim stožeru da sam ja za koji dan spremna vratiti se svom koncertnom djelovanju pa nek krenu s popuštanjem mjera jer nam ovo svima treba za mentalno zdravlje. Ajmo ekipa, tko jedva čeka koncerte i ludovanja?? Poslat ću im vaš popis, možda ih smekšamo u odlukama", napisala je Maja. "Znači li to da si rodila pa si za koji dan spremna"; "I mi jedva čekamo koncerte i sve ono što ide uz to s tobom"; "Znači li to da je mali šmeker stigao na svijet ili se varam", komentirali su joj obožavatelji, a neki su pisali kako i oni jedva čekaju koncerte.

Podsjetimo, Maja je nedavno govorila o dolasku sina na svijet. – Tri dana mi je trebalo da procesuiram u glavi da ću morati kupiti bagere, pištolje, kamione jer toliko ljudi oko mene uvjeravalo me da će to biti mini Maja. Znaš, kad ti svi pumpaju glavu, a Nenad je stalno govorio: "Tatina kći, da bar bude curica." Nevjerojatno je kako ti ta informacija sjedne, totalno zaboraviš na svijet djevojčica, pogotovo kad kreneš uređivati i kupovati robu. Spremni smo za barabu – kazala je Šuput.